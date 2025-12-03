Бывший владелец Pornhub заинтересовался в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший владелец контрольного пакета акций компании MindGeek, к которой относится сайт Pornhub, обратился в Министерство финансов США с запросом о покупке зарубежных активов российской нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Очевидно, что Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами»,— рассказал бывший владелец сайта Pornhub. Господин Бергмайр не уточнил интересующие его активы, вел ли он переговоры с представителями ЛУКОЙЛа напрямую или состоит в инвестиционном консорциуме.

В 90-х годах бизнесмен работал инвестиционным банкиром в финансовом учреждении Goldman Sachs, а позже занялся частными инвестициями. Господин Бергмайр до 2023 года был основным владельцем компании MindGeek, управляющей сайтами для взрослых (Pornhub, RedTube и YouPorn).

22 октября США ввели блокирующие санкции против российских нефтегазовых компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» и 34 их дочерних структур, после чего ЛУКОЙЛ начал продавать свои зарубежные активы. Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес.