Китай вводит НДС на презервативы

Китай ввел НДС в размере 13% на презервативы и противозачаточные препараты. Меры введены для увеличения рождаемости, пишет Bloomberg. Эти товары не облагались НДС с 1993 года — пока действовала политика «одна семья — один ребенок», указывает агентство.

Одна из поправок к китайскому закону об НДС освобождает от налогообложения услуги по уходу за детьми, учреждения по уходу за престарелыми, поставщиков услуг для инвалидов и услуги, связанные с регистрацией браков.

Bloomberg указывает, что НДС на средства контрацепции вводят на фоне резкого роста числа случаев заражения ВИЧ. По данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, с 2002 по 2021 год число зарегистрированных случаев ВИЧ и СПИД выросло с 0,37 до 8,41 на 100 тыс. человек.