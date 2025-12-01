Стресс растет не по годам

Молодежь испытывает регулярный стресс в четыре раза чаще, чем представители старшего поколения. При этом уровень напряжения растет и в целом: за три года доля россиян, испытывающих напряжение, выросло с 26% до 37%. К таким выводам пришли в аналитическом центре ВЦИОМа после очередного опроса. Самыми популярными причинами переживаний оказались личные отношения и проблемы в семье. Также часто стресс у россиян вызывают ситуации на работе и финансовое положение. Эксперт говорит, что урбанизация и постоянный доступ к информации создают все больше напряжения, при этом именно молодежи, выросшей в комфортных условиях, тяжелее всего с ним справляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Аналитический центр ВЦИОМа 1 декабря опубликовал исследование уровня стресса россиян (основано на телефонном опросе, проводилось в октябре 2025 года). Аналогичный опрос проводился в 2022 году. За три года доля респондентов, испытывающих стресс несколько раз в месяц, выросло на 11 процентных пунктов и достигло 37%. Процент опрошенных, не испытывающих напряжение, наоборот, упал с 42% до 35%.

Уровень стресса почти не зависит от пола — регулярно переживают 36% мужчин и 38% женщин. В ответах прослеживается и прямая зависимость между количеством стресса и возрастом опрошенных. Больше всего от напряжения страдают люди в возрасте от 25 до 33 лет: среди них чаще двух раз в месяц со стрессом сталкиваются более половины респондентов (см. график). Реже всего регулярные переживания испытывает самое старшее поколение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Чаще всего переживания у россиян вызывают личные и семейные проблемы. 10% респондентов ответили, что в 2025 году испытывали стресс из-за смерти родных и близких (в том числе в ходе СВО). Проблемы в межличностных отношениях вызывали напряжение у 12% россиян. 6% опрошенных переживали из-за поступлений ребенка в вуз и экзаменационного процесса. Финансовые проблемы и безденежье беспокоит 11% опрошенных.

«Ожидалось, что с развитием технологий нам станет жить легче. Реальность подтвердила эти ожидания лишь частично,— уверена эксперт департамента политических исследований ВЦИОМа Кристина Джгамадзе.— Внешние факторы, такие как избыток информации, рост цен, закредитованность и перегрузы на работе, расшатывают и без того чувствительную душу русского человека». По мнению эксперта, все чаще россияне не могут настроить правильный график сна и испытывают его недостаток, что в итоге приводит к бессоннице, депрессиям и пищевым расстройствам.

«У поколения, выросшего в СССР, были четкие внутренние ориентиры, которые им прививали с детства, поэтому они гораздо лучше справляются со стрессом и ищут опору в самих себе»,— комментирует исследование социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

У представителей молодого поколения, по его словам, наоборот, завышена склонность к тревоге.

«Помимо того что молодежь в принципе выросла в более комфортное время и испытывала меньше социально-политических перемен, она склонна к выстраиванию менее крепких социальных связей, поэтому им сложнее найти поддержку в окружении»,— рассказывает эксперт.

Он отмечает, что на «застресованность» молодых людей влияет и то, что они сталкиваются с большим объемом информации и не могут отказаться от ее постоянного потребления, хуже концентрируют внимание и меньше обдумывают происходящее, «потому что им просто не хватает времени». «Постоянные депрессии и стрессы могут в будущем стать одной из основных проблем у молодежи, на решение которой потребуются глобальные усилия»,— заключает он.

Полина Ячменникова