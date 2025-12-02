Экс-председатель ЮОВС Михаил Птицын возглавил Совет судей России
Совет судей России возглавил Михаил Птицын. Ранее был председателем Южного окружного военного суда в Ростове и Московского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда страны.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Михаил Птицын окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Председателем Южного окружного военного суда он был десять лет, с 2010 года. В 2020 году господин Птицын занял пост председателя Московского городского суда.