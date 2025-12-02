Тушки теряют цену

Оптовые цены на свинину продолжают снижаться: на конец ноября различные отруба подешевели на 4–27% год к году. Во многом это связано с увеличением предложения такой продукции при стагнации спроса и с сезонным фактором. Это плохой сигнал для отрасли, ее рентабельность постепенно сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По итогу 48-й недели года (24–30 ноября) оптовая стоимость свиной полутуши составила 180 руб. за 1 кг, что на 10% ниже год к году, следует из еженедельного мониторинга аналитической компании NTech. Стоимость товарных свиней снизилась на 14%, до 119 руб. за 1 кг. Грудинка подешевела на 27% год к году, до 230 руб. за 1 кг, шея — на 24%, до 340 руб., лопатка — на 7%, до 255 руб., окорок — на 4%, до 265 руб. Единственная позиция, показавшая рост стоимости в годовом выражении,— карбонад. Он подорожал на 14%, до 335 руб. за 1 кг. Тренд на снижение цен по большинству позиций свинины начал формироваться с октября текущего года (см. “Ъ” от 6 ноября).

На спросе на свинину сейчас во многом сказывается сезонный фактор, говорит партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. По ее словам, после летнего периода пикников и шашлыков к новогодним праздникам наступает сезонное затишье. При этом традиционно в октябре—ноябре наблюдается пик производства свинины, добавляет она. Госпожа Корягина другим важным фактором, сказавшимся на ценах, также называет реакцию рынка на фундаментальное снижение спроса. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает, что спрос на свинину снижается из-за смены потребительского поведения.

31,3 килограмма на человека в год составило потребление свинины в России в 2024 году, по данным Национального союза свиноводов.

Сейчас на рынок давит дисбаланс между предложением и спросом, говорит управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Производство свинины по итогу 2024 года выросло примерно на 3,6%, в то время как увеличение потребления такого мяса, наоборот, замедлилось, поясняет он. При этом за последние годы свинина заметно подорожала, поэтому часть покупателей просто отказались от нее в пользу другого мяса, добавляет эксперт. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum снижение стоимости также объясняют усилением конкуренции на продовольственном рынке между продукцией, содержащей животный белок. Например, объем потребления молочных продуктов и яиц стал рекордным с начала 1990 годов, добавляют там.

При этом экспорт свинины существенно на ситуацию повлиять пока не может, даже несмотря на существенный рост, констатирует Дмитрий Краснов. По его данным, в январе—октябре за рубеж было отравлено 280 тыс. тонн свинины, что почти на 50% больше год к году.

Снижение цен создает серьезные риски для свиноводов, у которых может сократиться рентабельность бизнеса, говорит Альбина Корягина.

По ее словам, на это накладываются и финансовые риски в отрасли, например ухудшение кредитных условий. По оценке Дмитрия Краснова, рост издержек производства в 2025 году составил около 25–30%, в том числе из-за подорожания кормов и заемных средств. По его подсчетам, если в начале 2024 года рентабельность свиноводства составляла около 25–26%, то к концу 2025 года может упасть до 20%.

Снижение цен и маржинальности грозит отрасли ухудшением финансовой устойчивости ее участников, констатирует господин Краснов. Менее эффективные хозяйства сталкиваются с риском убытков и даже банкротств, что может привести к ускоренной консолидации российского рынка свинины. Скорее всего, стабилизация или небольшой отскок цен перед новогодними каникулами — это максимум, на что могут рассчитывать свиноводы, предполагают в AD Libitum.

В условиях снижения спроса производители все активнее наращивают выпуск продукции с добавленной стоимостью. Так, ГК «Агроэко» трансформирует свои структуры производства, переориентируясь на более маржинальную упакованную продукцию. По данным компании, если в 2023 году доля вышеперечисленной категории составляла 19% от всей изготовленной на мясоперерабатывающем предприятии продукции, то по итогам только десяти месяцев 2025 года — уже 55%.

Владимир Комаров, Мария Бархатова