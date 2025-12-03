Бизнес поджимает праздники

Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году. Это продиктовано оптимизацией расходов на увеселительные мероприятия в целом. Часть компаний не отказываются от корпоративов, но сдвигают их даты на более доступный по расценкам январь. Другим трендом стало возвращение на рынок самодеятельных программ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос на приуроченные к Новому году увеселительные корпоративные мероприятия в 2025 году сократился на 30% год к году, рассказала “Ъ” MICE-директор агентства IBC Corporate Travel Ольга Степаненко. Креативный директор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» Александр Пилия говорит о снижении спроса на новогодние корпоративы, но не приводит конкретных цифр. Падает и количество запросов, и выделяемые бюджеты, говорит он.

Согласно данным исследования MICE Excellence и Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, в этом году 44% российских компаний в целом снизили число корпоративных мероприятий развлекательного формата. Тенденция прослеживается в контексте общей оптимизации сегмента. За год доля однодневных событий в портфеле организаторов мероприятий выросла с 33% до 48%, двухдневных — сократилась с 51% до 33%.

Основная причина падения спроса на корпоративы — общая неопределенность в экономике. «Это не столько нежелание праздновать, сколько прагматичный подход бизнеса»,— считает господин Пилия.

Ольга Степаненко говорит о стремлении сэкономить: у многих клиентов банально закончились бюджеты.

Бизнес в меньшей степени стремится сокращать расходы на деловые события (обучения, выставки, конференции), отказываясь от увеселительных программ.

Госпожа Степаненко говорит, что заметнее всего снижение активности в части проведения новогодних корпоративных мероприятий среди фармацевтических компаний, химико-биологических предприятий, госсектора и FMCG. Александр Пилия, впрочем, считает, что спрос со стороны всех сфер бизнеса падает равномерно.

Стоимость корпоративного мероприятия на Новый год, как обычно, разнится в зависимости от компании-организатора. Так, по данным IBC Corporate Travel, она начинается от 10 тыс. руб. на человека. Гендиректор агентства «Биг Джек» Николай Андреев считает, что средний бюджет новогодних праздников на 100 человек колеблется в диапазоне 40–70 тыс. руб. на персону. Стоимость всего праздника, исходя из этой оценки, составляет 4–7 млн руб. Но ожидания многих компаний существенно ниже. «Есть структуры, где последний полноценный корпоратив был еще в 2019 году, затем — локдаун, СВО и другие внешние факторы, сейчас они ориентируются на цены шестилетней давности»,— поясняет он.

Ольга Степаненко отмечает, что из соображений экономии корпоративные мероприятия компании могут проводить не для всего коллектива, а для обособленных отделов, филиалов или дивизионов.

Гендиректор Avantage Event Project Лилия Федорова говорит, что в этом году стало больше запросов на организацию новогоднего корпоратива в январе, а не декабре. Обычно это позволяет сократить затраты более чем на 30%, говорит она. Праздники более чем на 1 тыс. гостей, которые активно проводились несколько лет назад, сейчас, по словам эксперта, встречаются редко. Чаще всего мероприятия предполагают участие 100–200 человек.

Госпожа Федорова замечает, что на рынок вернулся формат капустников: корпоративов, где развлекательную программу готовят сами сотрудники. Пять-семь лет назад бизнес массово отказывался от самодеятельности в пользу профессиональных артистов, напоминает она. Хотя речь, по мнению эксперта, может идти о желании не только сэкономить, но и сплотить коллектив. Самой востребованной концепцией новогодних праздников Лилия Федорова называет сказочную тематику и «русский стиль». Николай Андреев добавляет, что большинство праздничных мероприятий в компаниях сейчас проходят в конфиденциальном режиме: о них не пишут в социальных сетях.

Александра Мерцалова