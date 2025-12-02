FT: ЕЦБ выступил против кредита Украине на 140 млрд евро за счет активов России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро (около $162 млрд) за счет замороженных активов России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание указывает, что ЕЦБ счел предложение Еврокомиссии нарушением его мандата. Собеседники FT отметили, что решение банка усугубило трудности ЕС с привлечением кредита под залог активов в бельгийском депозитарии Euroclear.

Депозитарий в конце ноября заявлял, что предлагаемое лидерами ЕС использование российских активов за пределами Европы может быть воспринято как конфискация и нанесет ущерб инвестклимату. Власти Бельгии придерживаются схожей позиции. Они считают, что в случае изъятия замороженных российских средств Москва пойдет на конфискацию расположенных в РФ активов европейских компаний. Это может спровоцировать волну исков к Брюсселю.

