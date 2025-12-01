Нефтетрейдер разменивает гендиректора

Шведский бизнесмен Торбьорн Торнквист, основавший совместно с Геннадием Тимченко трейдера Gunvor, покидает компанию и продает менеджменту долю, которая оценивается не менее чем в $5 млрд. О сделке объявлено после обвинений Минфина США в связях Gunvor с Россией, что помешало трейдеру выкупить зарубежный бизнес ЛУКОЙЛа. Аналитики считают, что рынку потребуется время, чтобы поверить в перезагрузку компании.

Владеющий 84,79% сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист уйдет с поста гендиректора и продаст свою долю менеджменту, сообщил Gunvor 1 декабря. В компании уточнили, что выкуп доли планировался с 2022 года, это повлечет «серию структурных и управленческих решений, призванных обеспечить долгосрочный коммерческий успех и глобальный рост». В совет директоров и исполнительный комитет Gunvor больше не смогут войти ни члены семьи господина Торнквиста, ни ее представители, внешних собственников у трейдера по-прежнему не будет. Детали и условия сделки не разглашаются. В Gunvor не стали давать дополнительные комментарии.

Gunvor — один из ключевых в мире сырьевых трейдеров. Основан в 1997 году Геннадием Тимченко (занимает шестое место в российском Forbes с состоянием $23,2 млрд) и Торбьорном Торнквистом (Forbes оценивает его состояние в $5,4 млрд). По итогам 2024 года Gunvor увеличил выручку на 7%, до $136 млрд, за счет роста объемов поставок нефти и нефтепродуктов, сократив чистую прибыль почти на 42%, до $729 млн.

Господин Торнквист выходит из бизнеса спустя несколько недель после того, как Минфин США отказался выдавать лицензию на покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа, обвинив трейдера в связях с РФ. В ответ Gunvor отозвал предложение о покупке и подчеркнул, что считает заявление «в корне неверным и ложным» (см. “Ъ” от 8 ноября).

Заявление Минфина США, относящее Gunvor к структурам под влиянием России, безусловно, создало для трейдера операционные сложности, говорит руководитель международной практики K&P.Group Ирина Чеботарева. По ее словам, сигналы такого уровня могут привести к отказам в лицензиях, усиленной проверке и блокированию трансакций.

Продажа доли и уход господина Торнквиста формально позволяют Gunvor дистанцироваться от ассоциаций с Россией, продолжает Ирина Чеботарева. Но, указывает она, потребуется время, чтобы рынок стал воспринимать Gunvor как полностью независимую структуру. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также указывает на затруднительное положение Gunvor после обвинения Минфина США. Хотя разрыв с российскими бенефициарами произошел давно, риски значительно усилились в последние годы, добавляет он.

По оценке Дмитрия Касаткина, исходя из структуры капитала компании, доля акционера в размере почти 85% может стоить $5–5,5 млрд.

Как отмечает аналитик, реальные цифры могут быть ниже из-за дисконтов и рассрочек, но речь в любом случае идет о сделке колоссального масштаба.

Основным владельцем Gunvor Торбьорн Торнквист стал в марте 2014 года, после того как свою долю в размере 43,5% ему продал Геннадий Тимченко. Это произошло за сутки до того, как в отношении российского бизнесмена были введены санкции США. Еще 15,21% Gunvor принадлежит Gunvor Employee Shareplan, сообщала компания.

В интервью Reuters в 2014 году господин Торнквист говорил, что санкции в отношении Геннадия Тимченко стали «самым сложным моментом в истории Gunvor». При этом он отмечал, что его выход из состава акционеров был частью плана на случай непредвиденных обстоятельств.

После введения ограничений Gunvor начал сокращать деятельность в РФ, продав доли в терминале в порту Усть-Луга, угольной компании «Колмар» и Новороссийском мазутном терминале.

Новым главой Gunvor станет Гэри Педерсен, который пришел в компанию в 2024 году из фонда Millennium Management LLC, сообщил трейдер. В Gunvor он возглавлял подразделения в Северной и Южной Америке «с намерением в дальнейшем взять на себя глобальное руководство».

Гэри Педерсен более 22 лет проработал в одном из крупнейших частных конгломератов США Koch Industries, который занимается нефтепереработкой, торговлей и инвестициями. К октябрю 2016 года господин Педерсен занимал должность старшего вице-президента. Koch Industries и ее владельцы Чарльз и Дэвид Кохи (состояние семьи Forbes оценивает в $73,8 млрд, что соответствует 24-му месту в мире) известны в США поддержкой консервативных и либертарианских политических идей, а также Республиканской партии через сеть некоммерческих организаций, писал Forbes.

