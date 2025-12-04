Путин о столице Древней Руси, отношениях с Индией и расширении НАТО
Президент РФ призвал НАТО выполнить обещание о нерасширении на восток
Индийский телеканал India Today опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обвинил Запад в развязывании войны против РФ, рассказал, какой город был первой столицей Древней Руси, и призвал Украину к переговорам. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Плакат с портретом президента России Владимира Путина
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте на Украине
- Москва не против обеспечения Киевом его безопасности, но не за счет РФ.
- РФ пытается с помощью СВО закончить войну, которую развязал Запад руками Украины.
- Киев должен осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры.
- Зеленский стал ставить интересы радикальных националистов выше, чем народа Украины.
- Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Порт в Севастополе итак был российским.
- РФ никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину.
- Россия 8 лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами.
- Мышление киевского режима напоминает неонацистский режим.
- Запад открыто признал, что никогда не собирался соблюдать Минские соглашения.
- Зеленский получил власть, обещая прекратить войну, но не сделал этого.
О НАТО
- РФ настаивает, чтобы альянс выполнял обещания о нерасширении на восток, данные в 90-е.
- Украина считает, что выиграет от вступления в НАТО, а РФ считает, что это будет угрожать ее безопасности.
Об отношениях с США
- Тема участия в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.
- Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.
- Политика и экономика влияют на стремление США ускорить урегулирование на Украине.
- Многие американские компании хотят вернуться в Россию.
Об Индии
- РФ и Индия начали сотрудничать в энергетике до событий на Украине.
- Индии нужны нефть, нефтепродукты и удобрения из РФ.
- Россия не считает себя вправе вмешиваться в двусторонние отношения Китая и Индии.
- Поставки российской нефти в Индию идут абсолютно ритмично. Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива РФ, в том числе с Трампом.
- США, покупая ядерное топливо у РФ, считают, что Индия не может покупать нефть.
О столице Древней Руси
- Первой столицей Древней Руси был Новгород, только потом государственность перетекла в Киев.
О валюте БРИКС
- Сейчас нет необходимости торопиться с введением единой валюты БРИКС.