Путин о столице Древней Руси, отношениях с Индией и расширении НАТО

Президент РФ призвал НАТО выполнить обещание о нерасширении на восток

Индийский телеканал India Today опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обвинил Запад в развязывании войны против РФ, рассказал, какой город был первой столицей Древней Руси, и призвал Украину к переговорам. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Плакат с портретом президента России Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

  • Москва не против обеспечения Киевом его безопасности, но не за счет РФ.
  • РФ пытается с помощью СВО закончить войну, которую развязал Запад руками Украины.
  • Киев должен осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры.
  • Зеленский стал ставить интересы радикальных националистов выше, чем народа Украины.
  • Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Порт в Севастополе итак был российским.
  • РФ никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину.
  • Россия 8 лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами.
  • Мышление киевского режима напоминает неонацистский режим.
  • Запад открыто признал, что никогда не собирался соблюдать Минские соглашения.
  • Зеленский получил власть, обещая прекратить войну, но не сделал этого.

О НАТО

  • РФ настаивает, чтобы альянс выполнял обещания о нерасширении на восток, данные в 90-е.
  • Украина считает, что выиграет от вступления в НАТО, а РФ считает, что это будет угрожать ее безопасности.

Об отношениях с США

  • Тема участия в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.
  • Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.
  • Политика и экономика влияют на стремление США ускорить урегулирование на Украине.
  • Многие американские компании хотят вернуться в Россию.

Об Индии

  • РФ и Индия начали сотрудничать в энергетике до событий на Украине.
  • Индии нужны нефть, нефтепродукты и удобрения из РФ.
  • Россия не считает себя вправе вмешиваться в двусторонние отношения Китая и Индии.
  • Поставки российской нефти в Индию идут абсолютно ритмично. Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива РФ, в том числе с Трампом.
  • США, покупая ядерное топливо у РФ, считают, что Индия не может покупать нефть.

О столице Древней Руси

  • Первой столицей Древней Руси был Новгород, только потом государственность перетекла в Киев.

О валюте БРИКС

  • Сейчас нет необходимости торопиться с введением единой валюты БРИКС.

