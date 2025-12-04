Индийский телеканал India Today опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обвинил Запад в развязывании войны против РФ, рассказал, какой город был первой столицей Древней Руси, и призвал Украину к переговорам. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

О конфликте на Украине

Москва не против обеспечения Киевом его безопасности, но не за счет РФ.

РФ пытается с помощью СВО закончить войну, которую развязал Запад руками Украины.

Киев должен осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры.

Зеленский стал ставить интересы радикальных националистов выше, чем народа Украины.

Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Порт в Севастополе итак был российским.

РФ никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину.

Россия 8 лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами.

Мышление киевского режима напоминает неонацистский режим.

Запад открыто признал, что никогда не собирался соблюдать Минские соглашения.

Зеленский получил власть, обещая прекратить войну, но не сделал этого.

О НАТО

РФ настаивает, чтобы альянс выполнял обещания о нерасширении на восток, данные в 90-е.

Украина считает, что выиграет от вступления в НАТО, а РФ считает, что это будет угрожать ее безопасности.

Об отношениях с США

Тема участия в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.

Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.

Политика и экономика влияют на стремление США ускорить урегулирование на Украине.

Многие американские компании хотят вернуться в Россию.

Об Индии

РФ и Индия начали сотрудничать в энергетике до событий на Украине.

Индии нужны нефть, нефтепродукты и удобрения из РФ.

Россия не считает себя вправе вмешиваться в двусторонние отношения Китая и Индии.

Поставки российской нефти в Индию идут абсолютно ритмично. Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива РФ, в том числе с Трампом.

США, покупая ядерное топливо у РФ, считают, что Индия не может покупать нефть.

О столице Древней Руси

Первой столицей Древней Руси был Новгород, только потом государственность перетекла в Киев.

О валюте БРИКС