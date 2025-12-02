Элита слегка расстроилась

За три квартала 2025 года девелоперы элитных новостроек смогли нарастить свою выручку всего на 6% год к году, до 335,3 млрд руб. Рост замедлился в сравнении с результатами первого квартала текущего года, когда выручка застройщиков выросла на 75% год к году, до 125,5 млрд руб. Снижение темпов роста связано с сокращением девелоперской активности в сегменте и переориентацией покупателей на вторичный высокобюджетный рынок.

По итогам трех кварталов 2025 года выручка девелоперов элитной недвижимости выросла всего на 6% год к году, до 335,3 млрд руб., подсчитали в Whitewill. Темпы роста показателя существенно замедлились в сравнении с началом года: по итогам первых трех месяцев 2025 года застройщики высокобюджетного жилья смогли выручить с продажи квартир 125,5 млрд руб., что на 75% больше год к году, однако уже по итогам января—июня текущего года рост составил 14% год к году, до 228 млрд руб., уточняет топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Снижение темпа роста объясняется замедлением активности покупателей в связи с ожиданием изменения экономической ситуации и переориентацией состоятельных граждан на вторичный рынок высокобюджетного жилья, отмечает основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

За третий квартал 2025 года на первичном рынке элитной недвижимости было продано 370 квартир, что на четверть меньше год к году, подсчитал партнер NF Group Андрей Соловьев.

Еще один фактор замедления роста выручки застройщиков — дефицит качественного предложения в элитном сегменте, сложившийся из-за сокращения числа новых проектов, считает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. В 2025 году на рынке элитных новостроек было запущено всего четыре новых проекта премиум-класса, что на 71% меньше год к году, в делюкс-сегменте — пять новых проектов, что меньше на 58% год к году, подсчитала руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Тем не менее, подчеркивает Андрей Соловьев, несмотря на сдержанную активность покупателей, совокупный объем сделок в денежном выражении вырос почти на 20% год к году из-за стремительного подорожания таких квартир. По итогам сентября 2025 года средняя цена элитной новостройки в Москве увеличилась на 21% год к году, до 2,2 млн руб. за кв. м, подсчитал господин Соловьев. По его данным, более выраженный рост цен зафиксирован в сегменте премиум-класса: за сентябрь показатель увеличился на 30% год к году, до 1,6 млн руб. за кв. м, в делюкс-сегменте — на 13% год к году, до 3 млн руб. за кв. м.

521,9 тысячи рублей за квадратный метр составила средняя стоимость новостроек в старых границах Москвы в октябре 2025 года, по данным Dataflat.ru.

Драйверами роста стала высокая себестоимость строительства и ограниченное предложение высокобюджетного жилья, вызванное дефицитом качественных площадок и высокой стоимостью их приобретения, отмечает заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. Предпосылок для дальнейшего снижения стоимости высокобюджетных новостроек пока нет, считает партнер консалтинговой компании Develika Петр Барсуков.

Впрочем, убытков у девелоперов элитного жилья ожидать не стоит, говорят опрошенные “Ъ” эксперты. В будущем, считает коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева, выручка застройщиков элитного жилья продолжит расти умеренными темпами благодаря стабильному увеличению цен на такую недвижимость. Кроме того, по прогнозам Анны Раджабовой, выручка застройщиков может восстановить темпы роста по мере смягчения денежно-кредитной политики. Ключевым драйвером элитного рынка в 2026 году, прогнозирует госпожа Соболева, станет инвестиционная привлекательность такой недвижимости как защитного актива в условиях высокой инфляции.

София Мешкова, Александра Вебер