Партии обрезали верхушку

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 4 декабря оштрафовал председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова на 1,5 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Административный протокол в отношении политика был составлен за пост с соболезнованиями семье Алексея Навального, опубликованный в день его смерти. Если решение вступит в силу, то господин Рыбаков на год лишится права участвовать в любых выборах, включая и думскую кампанию-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Протокол в отношении Николая Рыбакова в конце октября составили сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Основанием стал пост в соцсети «ВКонтакте», опубликованный в день смерти Алексея Навального, 16 февраля 2024 года. К публикации с соболезнованиями была приложена фотография оппозиционера.

Господин Рыбаков на заседании суда не присутствовал, его интересы представлял юрист Борис Грузд. Кроме того, в суд пришли член федерального политкомитета партии Иван Большаков и руководитель фракции в заксобрании Петербурга Александр Шишлов, а также дипломаты Германии, Франции, Норвегии и Швейцарии. Оба «яблочника» заявили, что считают административное преследование своего лидера политическим давлением и способом не пустить его на выборы. Райсуд «вмешивается в федеральный политический процесс», подчеркнул господин Большаков. Напомним, лица, подвергнутые наказанию по ст. 20.3 КоАП, лишаются права быть избранными на год.

Защита господина Рыбакова настаивала, что полиция не учла дату публикации и ее жанр — некролог, который «соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям».

«О мертвом либо хорошо, либо ничего»,— передал позицию Николая Рыбакова господин Грузд, добавив, что пост «яблочника» не имеет «никакого отношения к экстремизму и побуждению к деятельности других лиц». По его словам, изображения господина Навального нет в реестре экстремистских и запрещенных материалов, а СМИ в течение многих лет иллюстрировали материалы его фотографиями. Наконец, в протоколе отсутствуют объяснения, что именно полиция сочла символикой экстремистской организации, подчеркнул адвокат.

Однако судью Елизавету Трускаленко доводы защитника не убедили. Она признала Николая Рыбакова виновным и назначила ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.

Сам господин Рыбаков после этого записал видео на фоне Третьяковской галереи в Москве, назвав свой пост «обычным нормальным человеческим поступком»: «Если передо мной ставят выбор, остаться человеком или участвовать в выборах, то для меня выбор очевиден». Если решение вступит в силу, то «Яблоко» будет участвовать в думской кампании и без своего лидера, добавил он. Ранее «яблочник» пояснял “Ъ”, что, будучи председателем, он может идти на выборы только во главе списка.

Напомним, 27 ноября по аналогичной статье КоАП на 1,5 тыс. руб. была оштрафована депутат петербургского парламента Ольга Штанникова («Яблоко»). Поводом стал репост в соцсети «ВКонтакте» 12-летней давности, посвященный кандидату в мэры Москвы Алексею Навальному. Еще раньше за публикацию фото оппозиционера привлекли депутатов Михаила Амосова («Справедливая Россия») и Ивана Апостолевского (КПРФ), а также правого активиста Савву Федосеева. В ходе рассмотрения дела последнего его защита предоставила ответы МВД и Минюста на адвокатский запрос, из которых следовало, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации, но на решении суда это не сказалось.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург