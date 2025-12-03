Платформенный разгром

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox из-за размещения на платформе деструктивных материалов, зафиксированных случаев буллинга и общения детей с педофилами. По словам участников рынка, блокировка создаст новые вызовы в виде ухода детской аудитории в серые схемы и роста мошенничества, так как качественных аналогов площадки в стране сейчас нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

В начале декабря пользователи в сети массово стали отмечать сбои в работе игровой платформы Roblox: сайт и приложение компании перестали открываться на территории РФ. В Роскомнадзоре рассказали “Ъ”, что ограничили доступ к ресурсу. Ранее там заявляли, что внутренняя система модерации на площадке не может полностью обезопасить пользователей от негативных материалов. Кроме того, на платформе фиксируются частые случаи буллинга и общения детей с педофилами, добавляли в ведомстве.

“Ъ” обнаружил на платформе Roblox, что в магазинах некоторых разработчиков для покупки доступны предметы, наряды и анимации сексуализированного характера.

В 2024 году исследовательская компания Hindenburg выпустила отчет, согласно которому в Roblox были обнаружены 38 групп, в которых открыто предлагались сексуальные услуги и детская порнография. Кроме того, в отчете сказано, что сторонние мониторинги выявили более 12 тыс. аккаунтов с эротическими ролевыми играми без возрастной модерации.

Roblox — это игровая онлайн-платформа, основанная в 2006 году. Она предоставляет возможность любому пользователю разрабатывать игры на внутриигровом движке и размещать их для общего доступа. По данным компании, DAU (среднесуточная аудитория) сервиса в третьем квартале достигла 151,5 млн человек, увеличившись на 70% год к году. Заработок на платформе возможен через внутриигровую валюту Robux, которую можно купить за реальные деньги. Разработчики могут зарабатывать на продаже виртуальных предметов, подписок, отдельных серверов и на рекламе. По данным компании, на конец первого полугодия 2025 года число разработчиков в Roblox достигло 3,1 млн, их заработок на платформе за этот период составил около $598 млн. По данным финансовой отчетности компании Roblox за 9 месяцев 2025 года, выручка платформы увеличилась на 33% до $3,475 млрд., консолидированный чистый убыток вырос при этом на почти 5% до $753,5 млн. Скорректированная EBITDA компании за тот же период выросла на 6,5% до $122 млн. В середине ноября Roblox объявила о вводе обязательной верификации возраста по фото для доступа к чату платформы, чтобы пользователи могли общаться только с игроками схожей возрастной группы.

По данным Mediascope, в России в октябре среди топа мобильных игр лидером стала Block Blast: месячный охват игры — 8,7 млн человек, среднесуточный охват — 2,5 млн. Roblox заняла второе место: месячный охват платформы достиг почти 8 млн человек, среднесуточный охват — более 2 млн человек. При этом «Дурак» от Rstgames расположился на четвертом месте: его месячный охват оценивается в 3,7 млн человек, а среднесуточный — в 724 тыс.

«Россия является третьей по величине аудиторией в Roblox, на данный момент ее месячный размер в стране оценивается в 15–19 млн игроков»,— напоминает руководитель студии разработки игр в Roblox «Мастерская 15» и член Ассоциации участников рынка метавселенных Ярослав Кравцов. Он добавляет, что игры на платформе востребованы по нескольким факторам: бесплатный доступ, адаптация под разные типы устройств, разнообразие жанров, легкость и возможность совместной игры.

В России нет качественных аналогов, которые бы содержали все вышеперечисленные пункты — детская аудитория в поисках похожих игр может столкнуться с мошенниками в большем масштабе, считает эксперт.

«Как и у всех популярных UGC-платформ, ограничение доступа к нежелательному контенту часто происходит с некоторой задержкой и в полуавтоматическом режиме»,— говорит директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково» Алексей Каленчук. Система безопасности на платформе хорошо развита, но она не справляется с масштабом ежедневно загружаемого контента, добавляет гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Платформа ограничивает доступ, но злоумышленники постоянно находят новые лазейки: меняют текстуры или используют сленг, который фильтры еще не выучили, напоминает эксперт. Главной проблемой при блокировке может стать массовый уход детской аудитории в серую зону интернета, заключает он.

Варвара Полонская