Компании отложили заимствования

Ноябрь на рынке публичных заимствований оказался худшим за последние пять месяцев. По данным Cbonds, состоялось всего 156 размещений на сумму 620 млрд руб., в полтора раза меньше, чем годом ранее. Эмитенты снижают свою активность как в рублевом, так и валютном сегментах в условиях замедления снижения ключевой ставки и укрепления российской валюты. Эксперты не исключают, что активность вырастет лишь в начале следующего года.

К концу осени эмитенты значительно сократили активность на облигационном рынке. По оценке Cbonds, в ноябре компании и банки провели минимальное с июня количество сделок (156) на сумму около 620 млрд руб. Этот результат на 6% ниже показателя предыдущего месяца и в 1,5 раза хуже результата ноября 2024 года. Впрочем, ноябрь прошлого года для облигационного рынка был специфическим. Как напоминает управляющий директор DCM Альфа-банка Артем Стариков, тогда был размещен выпуск облигаций «Роснефти» на 684 млрд руб., что обеспечило 77% общего объема. Но сезонный фактор — к концу года активность эмитентов облигаций возрастает из-за большого количества погашений и подготовки ликвидности к новому году — сохранил актуальность и в этом году.

Снижение привлечения в ноябре 2025 года было обусловлено «охлаждением ожиданий инвесторов в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России», считает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Если в начале осени участники рынка и аналитики допускали снижение ставки к концу года до 14%, то в настоящее время в базовом сценарии рассматривается ее понижение в лучшем случае до 16%. «Эмитенты ждут более выгодных условий, в связи с чем средний объем сделок падает (средний размер сделки сократился почти вдвое, до 4 млрд руб.— “Ъ”)»,— отмечает директор по работе с эмитентами БКС КИБ Андрей Титов. Вместе с тем укрепление позиций рубля в прошедшем месяце привело к сокращению предложения валютных облигаций. «В ноябре были размещены пять выпусков облигаций в иностранной валюте на сумму 73,9 млрд руб., что на 10% ниже результата октября»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Тем не менее крупные сделки продолжают занимать значительную долю рынка. По оценке Александра Ермака, на 9 сделок с объемом свыше 30 млрд руб. пришлось около 69% от общего объема привлечений. При этом основной вклад внесли компании реального сектора. На этих эмитентов пришлось 62,5%, тогда как банки и лизинговые компании заняли 9,6%, а около 10% пришлось на облигации институтов развития. Причем крупные размещения облигаций проводились с переменным купоном. По оценке господина Ермака, на 19 таких выпусков пришлось около 52% от общего объема. Основными интересантами таких бумаг выступают банки, «риск-аппетит у которых несопоставим с риск-аппетитом институциональных инвесторов», отмечает Эдуард Джабаров.

В отношении последнего месяца года, в котором, как правило, объемы размещений возрастают, мнения участников рынка расходятся. Андрей Титов допускает рост активности эмитентов, так как потребность в деньгах сохраняется, как и ожидания хороших геополитических новостей и снижения ключевой ставки Банка России на заседании 19 декабря. Однако Эдуард Джабаров не ждет роста активности по причине того, что основные игроки уже реализовали свои программы заимствований на текущий год, «воспользовавшись летним и осенним окном возможностей, когда рынок жил торговой идеей о поступательном снижении ключевой ставки вслед за инфляцией». При этом он допускает рост активности в феврале следующего года в связи «с большим отложенный спросом со стороны корпоративных заемщиков на финансирование, который будет поддержан ослаблением регуляторного давления на нормативы банков».

Виталий Гайдаев