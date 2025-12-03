Депутат лишился мандата и свободы

Лишенный статуса депутата Госдумы России Анатолий Вороновский встретит Новый год в СИЗО «Лефортово». Такое решение 3 декабря, рассмотрев ходатайство ГСУ СКР, поддержанное Генпрокуратурой, принял Басманный райсуд. Бывшему депутату грозит 15-летний срок и многомиллионный штраф за взятку в особо крупном размере.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

2 декабря, рассмотрев заявление Анатолия Вороновского, Госдума приняла постановление о досрочном прекращении его полномочий. Однако утрата статуса не спасла бывшего «единоросса» от ареста. Следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а после допроса задержали. Затем последовало ходатайство об аресте Анатолия Вороновского в Басманный райсуд.

Представитель ГСУ СКР требовал отправить фигуранта в СИЗО на один месяц и девять дней, до 11 января 2026 года, поскольку именно до этой даты ранее был установлен срок предварительного следствия.

По данным “Ъ”, в документе говорилось, что если бывшего народного избранника оставить на свободе, то он может скрыться или, используя свои связи в органах госвласти, оказать давление на предварительное следствие.

Адвокаты фигуранта, среди которых особенно выделялся Валерий Путин, предлагали ограничиться альтернативными мерами пресечения — домашним арестом или запретом определенных действий. Отмечалось, что фигурант передал следствию свои документы, а следовательно, сбежать не сможет. В свою очередь, утрата депутатского статуса делает невозможным вмешательство с его стороны в ход следствия. Впрочем, учитывая тяжесть обвинения (до 15 лет строгого режима), а также то, что следствие с арестом поддержала Генпрокуратура, Анатолий Вороновский был взят под стражу в зале суда. Новый год он точно отметит в СИЗО, а учитывая, что уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности расследуются не быстро, вполне может провести в изоляторе от года до полутора лет.

По версии следствия, Анатолий Вороновский получал взятки в виде имущества и услуг в 2019–2020 годах, когда являлся заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим дорожную отрасль (в Госдуму его выбрали в 2021 году).

Директор государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) Сафарбий Напсо за «общее покровительство» потратил на чиновника более 25 млн руб.

За эти деньги для Анатолия Вороновского была приобретена квартира в Краснодаре, которую оформили на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, сделан ремонт в квартире сына экс-депутата в Сочи. Жилье Вороновского-младшего также обставили новой мебелью и оборудовали бытовой техникой. Кроме того, по версии следствия, господин Напсо оплатил строительство берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье экс-депутата. Ранее он сам являлся главой района. Для его родственников также был приобретен трактор.

Сафарбий Напсо дал показания о взятках Анатолию Вороновскому в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Его уголовное преследование за участие в коррупционном преступлении прекратили, а за махинации с имуществом ДРСУ он по приговору Лазаревского райсуда Сочи в особом порядке получил четыре года.

11 ноября 2025 года, рассмотрев представление генпрокурора Александра Гуцана, депутаты Госдумы единогласно лишили неприкосновенности Анатолия Вороновского, санкционировав его уголовное преследование.

