Хинштейн рассказал Владимиру Путину о курских корнях Колобка

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о реновации парка Пионеров в Курске и установке в нем скульптуры Колобка. По словам господина Хинштейна, впервые сказочный персонаж появился на страницах книги курянки Екатерины Авдеевой в 1844 году.

Фото: Пресс-служба Кремля Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным

Фото: Пресс-служба Кремля

«В книге "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою" была сказка про Колобка, поэтому мы по праву считаем, что у него есть курские корни»,— сказал губернатор.

Екатерина Авдеева — автор русских народных сказок и книг по домоводству. Считается первой собирательницей сибирского фольклора. Записанные ею сказки вошли в сборник «Народные русские сказки» Александра Афанасьева.

В комментариях под постом господина Хинштейна во «Вконтакте» с записью его разговора с президентом ульяновский предприниматель Андрей Лукачев написал, что «памятник Колобку стоит в Ульяновске довольно давно»: «Согласно словарю Даля, именно жители Симбирской губернии (ныне Ульяновск) в разговорной речи употребляли слово "колебятка", которое означало "последнее тесто из квашни". Как известно, для создания колобка муку, как раз, наскребали по сусекам».

В августе сообщалось, что в Ульяновске установили девятую бронзовую фигурку гида-колобка. Первые четыре бронзовые фигурки появились в сентябре 2024 года в рамках регионального проекта «Туристический квест Колобка», затем было смонтировано еще четыре. Отмечалось, что Ульяновск-Симбирск с подачи краеведа Сергея Петрова считается родиной сказочного персонажа.

UPD: Александр Хинштейн в своем Telegram-канале добавил, что факт первого упоминания Колобка в книге Екатерины Авдеевой подтверждают сведения, представленные Российской библиотечной ассоциацией и «Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона», где также указано, что колобки и колабушки в Курской губернии готовили часто. «Поэтому мы со всем основанием можем считать, что легендарный Колобок родился именно на Курской земле — без Екатерины Алексеевны сказка о нем наверняка не увидела бы свет. А фольклорный Колобок на то и фольклорный: его Родина — вся наша необъятная Россия»,— написал господин Хинштейн.

