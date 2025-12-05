Банк России снимет ограничения на переводы денег за границу

Банк России объявил об отмене ограничений на переводы в валюте за границу для граждан России и резидентов дружественных стран с 8 декабря. Свое решение регулятор объяснил стабильной ситуацией на валютном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года будут сохраняться некоторые ограничения. Физические лица, не являющиеся резидентами России из недружественных стран, могут переводить средства за границу только в размере заработной платы.

Переводы для нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из этих государств запрещены. Исключение составляют иностранные компании под контролем российских юридических или физических лиц.

Запреты не касаются иностранных инвесторов, вкладывающих средства в российский финансовый рынок. Они могут переводить деньги со счетов типа «Ин» на зарубежные счета. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.