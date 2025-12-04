Роскомнадзор заблокировал Snapchat за вербовку террористов

Роскомнадзор заблокировал мобильное приложение Snapchat. В пресс-службе ведомства сообщили, что приложение использовали для организации террористических действий и вербовки их исполнителей. Также Snapchat пользовались мошенники. В РКН уточнили, что сервис заблокирован с 10 октября.

«По данным правоохранительных органов, Snapchat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе РКН.

По данным Downdetector, к 19:00 мск до 5 тыс. человек пожаловались на сбой в работе Snapchat. Пользователи сообщали, что у них не получается войти в аккаунт и открыть приложение.