Путин отменил визы для туристов из Китая

Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления виз, если они направляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней, следует из указа президента Владимира Путина.

Безвизовый режим не распространяется на граждан Китая, которые въезжают в Россию для работы, обучения, проживания. Эта мера также не распространяется на водителей международных рейсов, членов экипажей и экспедиторов.

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для граждан России. Он позволяет россиянам въехать в КНР только по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. В указе Владимира Путина отмечается, что безвизовый режим для граждан Китая действует также до 14 сентября следующего года.