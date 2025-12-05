Песков: СВО продолжится в случае отказа Украины от условий России

Россия готова урегулировать конфликт с Украиной на переговорах, но «мирные средства отвергаются европейцами и украинцами». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил RT.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами»,— заверил господин Песков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин принял решение о начале СВО из-за того, что «путь политических переговоров отвергается» Киевом и ЕС.

На вопрос о действиях России в случае, если Украина откажется принимать условия Москвы, пресс-секретарь сказал: «Специальная военная операция продолжится». Он добавил, что российская позиция не менялась после саммита на Аляске.