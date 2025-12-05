Золотодобытчик поделился запасами

В проекте по разработке месторождения Клен на Чукотке с запасами 18 тонн золота и 42 тонны серебра, который реализует «Ареал» Владислава Свиблова, появились новые участники. По 12,45% получили два ЗПИФ, один из которых может быть связан с бизнесменами из строительной отрасли. Стоимость проданных долей оценивается в 0,5 млрд руб.

МКАО «Ареал» (ранее «Хайлэнд Голд») продала 24,9% в ООО «Клен» с лицензиями на разведку и добычу золота и серебра на одноименном месторождении и участках Верхне-Кричальской площади на Чукотке. Это следует из данных ЕГРЮЛ. В конце ноября по 12,45% компании получили ЗПИФ «Согласие Плюс» и ЗПИФ «Цифрон» УК «Восхождение». В «Ареале» отказались от комментариев.

Месторождение Клен готовится к разработке, утвержденные запасы золота — 18 тонн, серебра — 42 тонны, сообщало правительство Чукотки. Highland Gold приобрела актив в 2012 году у структуры, связанной с Millhouse Романа Абрамовича, которая тогда была основным акционером Highland Gold. Стоимость сделки оценивалась в $69 млн. По данным правительства Чукотки, «Клен» планирует вложить в строительство ГОКа на месторождении 7,5 млрд руб., период реализации проекта — до 2033 года. Как сообщала золотодобывающая компания в отчете, после выхода на проектную мощность производство золота в «Клене» достигнет 50–60 тыс. унций в год.

345 тонн Может составить добыча золота в РФ в 2025 году, по оценкам аналитиков «Технологий Доверия».

Рыночная стоимость 12,45% ООО «Клен», сообщала УК «Восхождение», в реестре юридически значимых сведений — 249,07 млн руб. Таким образом, 24,9% компании могли стоить 498,14 млн руб. В УК «Восхождение» комментарий не предоставили.

ЗПИФ «Цифрон» также владеет 50% в IT-компании «Камера Биай» и 33,3% сельхозпредприятия «Битюгов Берег». В последнем 33,4% принадлежит бизнесмену Петру Шатрову, который также был совладельцем компании «Камера Биай» через ООО «Синезис». Господин Шатров также владеет долей в строительной компании «Главпромстрой», где его партнером, согласно СПАРК, был бывший глава минстроя Московской области Сергей Пахомов. Кроме того, у Петра Шатрова был общий бизнес с основателем Capital Group Павлом Тё. В частности, они были совладельцами Рязанской чаеразвесочной фабрики (см. “Ъ” от 19 марта 2024 года). В «Камера Биай» и «Битюгов Берег» на вопросы “Ъ” о ЗПИФ «Цифрон» не ответили.

«Хайлэнд Голд» Владислава Свиблова, по данным издания «Золото и технологии», в 2024 году занимала второе место по добыче золота в РФ после «Полюса» с показателем 33 тонны. Деятельность группы сосредоточена в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях и Чукотском автономном округе.

На Чукотке, по данным департамента промышленной политики округа, с начала года по 1 ноября активы группы обеспечили 63,7% добычи золота, произведя 12,9 тонны.

Директор «S+Консалтинг» Эдуард Лысенкер говорит, что инвесторы рассматривают активы в золотодобыче как привлекательное вложение. «Это удачный момент и с точки зрения ситуации на финансовых рынках, так как портфели депозитов достигли исторических максимумов, а когда ставки по вкладам начали снижаться, многие инвесторы рассматривают возможности поддержания высокой доходности»,— продолжает он. ЗПИФ, по словам аналитика, позволяет привлечь инвесторов без IPO и уступки контроля.

По словам источника “Ъ”, «Ареал» сейчас завершает инвестиционную стадию на Кекуре на Чукотке, потому вкладывает свои средства в это месторождение, а под незрелый проект занимает на рынке. «Ареал» называл Кекуру ключевым проектом развития. Запасы этого месторождения по международному стандарту JORC — 2 млн унций (более 56 тонн), первоначальный объем производства планируется в объеме 172 тыс. унций золота в год.

Партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Сергей Казачков говорит, что инвестиционные периоды в золотодобыче могут растягиваться на три-пять лет. С текущей стоимостью фондирования собственники стараются замещать банковский долг на акционерный капитал, и только в некоторых секторах, в том числе в золоте, спрос находит предложение, добавляет он. Аналитик отмечает, что привлечение партнера также позволяет не наращивать высокую долговую нагрузку. На конец 2023 года (последние доступные данные) долгосрочные и краткосрочные обязательства компании «Ареал» составляли 9,86 млрд руб.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова