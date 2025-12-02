Набиуллина, Костин и Силуанов обсудили состояние экономики РФ на форуме ВТБ
2-3 декабря в Москве проходит инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На макроэкономической сессии во вторник выступили председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин. Темой дискуссии стали курс рубля, денежно-кредитная политика, инфляция, криптовалюты, облигации федерального займа и другое. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
- Доля рубля в расчетах по экспорту составляет около 57%, в 2021 году было всего 14%.
- Доля торговли в нацвалютах России с некоторыми странами приближается к 100%.
- Банки должны быть устойчивы в любой ситуации, нельзя ослаблять регулирование.
- Качественное предложение акций необходимо для инвестиций пенсионных средств.
- Прогноз ЦБ предполагает продолжение смягчения ДКП, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали.
- Интересы бизнеса в России не стоит сводить к ключевой ставке ЦБ.
- Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения макропрогноза ЦБ октября.
- Никто не думает, что у нас чрезмерно жесткая ДКП.
- Аналитики не предрекают, что инфляция 2026 года будет ниже таргета.
- Массовое дешевое финансирование компаний даст осечку при дефиците работников.
- Рост производительности труда в России пока отстает от темпа увеличения инвестиций.
- Ключевая ставка эффективно сдерживает избыточный спрос.
- Нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.
Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин
- ВТБ планирует представить розничную стратегию банка до конца года.
- Фондовый ранок на договоренностях о мире прыгнул бы «в разы», но мы пока исходим из спокойного сценария и не закладываем серьезный скачок.
- ВТБ занимается продажей доли в петербургском аэропорту Пулково, в этом заинтересованы два возможных покупателя.
- ВТБ продолжит работу над сделкой по продаже «Росгосстраха».
- Ключевая ставка на сегодня — главное и единственное средство борьбы с инфляцией. Она может опуститься до нейтрального диапазона 7,5-8,5% в 2027 году.
- Бизнес-сообщество следит за развитием международной обстановки и ожидает мирного урегулирования украинского конфликта. Путь к нему будет сложным.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов
- Повышение ставки НДС с 20% до 22% будет «незаметным» для россиян из-за жесткой денежно-кредитной политики.
- Спрос на ОФЗ в юанях превысил ожидания Минфина, выпуск удался. Минфин готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году.
- Объем размещения может составить порядка 200 млрд руб. в рублевом эквиваленте.
- Спрос инвесторов смещен в сторону более короткого выпуска ОФЗ в юанях.
- Объем вложений в программу долгосрочных сбережений составил более 560 млрд руб.
- Необходимо вернуться к идее создания в БРИКС трансграничной системы расчетов на основе цифровых финансовых активов.
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин
- Майнинг криптовалют уже составляет значительные суммы, его надо учитывать в платежном балансе.
- Доступность внешнего финансирования для российских заемщиков постепенно будет увеличиваться.
- Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет.
- Все указывает на рост доступности иностранного финансирования.
- Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, в мире не было.
- Повышение утильсбора на автомобили станет косвенным фактором для укрепления курса рубля.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
- Трудоемкие производства можно размещать в других странах.
- После периода охлаждения экономики в РФ будет какой-то «отскок» потребительского спроса, но не такой, какой хотелось бы.
- Крепкий рубль является одним из «гигантских» вызовов для экономики РФ.
- Курс рубля будет существенно крепче прогноза, в апреле его могут пересмотреть.
