Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина, Костин и Силуанов обсудили состояние экономики РФ на форуме ВТБ

2-3 декабря в Москве проходит инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На макроэкономической сессии во вторник выступили председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин. Темой дискуссии стали курс рубля, денежно-кредитная политика, инфляция, криптовалюты, облигации федерального займа и другое. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

  • Доля рубля в расчетах по экспорту составляет около 57%, в 2021 году было всего 14%.
  • Доля торговли в нацвалютах России с некоторыми странами приближается к 100%.
  • Банки должны быть устойчивы в любой ситуации, нельзя ослаблять регулирование.
  • Качественное предложение акций необходимо для инвестиций пенсионных средств.
  • Прогноз ЦБ предполагает продолжение смягчения ДКП, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали.
  • Интересы бизнеса в России не стоит сводить к ключевой ставке ЦБ.
  • Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения макропрогноза ЦБ октября.
  • Никто не думает, что у нас чрезмерно жесткая ДКП.
  • Аналитики не предрекают, что инфляция 2026 года будет ниже таргета.
  • Массовое дешевое финансирование компаний даст осечку при дефиците работников.
  • Рост производительности труда в России пока отстает от темпа увеличения инвестиций.
  • Ключевая ставка эффективно сдерживает избыточный спрос.
  • Нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин

  • ВТБ планирует представить розничную стратегию банка до конца года.
  • Фондовый ранок на договоренностях о мире прыгнул бы «в разы», но мы пока исходим из спокойного сценария и не закладываем серьезный скачок.
  • ВТБ занимается продажей доли в петербургском аэропорту Пулково, в этом заинтересованы два возможных покупателя.
  • ВТБ продолжит работу над сделкой по продаже «Росгосстраха».
  • Ключевая ставка на сегодня — главное и единственное средство борьбы с инфляцией. Она может опуститься до нейтрального диапазона 7,5-8,5% в 2027 году.
  • Бизнес-сообщество следит за развитием международной обстановки и ожидает мирного урегулирования украинского конфликта. Путь к нему будет сложным.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов

  • Повышение ставки НДС с 20% до 22% будет «незаметным» для россиян из-за жесткой денежно-кредитной политики.
  • Спрос на ОФЗ в юанях превысил ожидания Минфина, выпуск удался. Минфин готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году.
  • Объем размещения может составить порядка 200 млрд руб. в рублевом эквиваленте.
  • Спрос инвесторов смещен в сторону более короткого выпуска ОФЗ в юанях.
  • Объем вложений в программу долгосрочных сбережений составил более 560 млрд руб.
  • Необходимо вернуться к идее создания в БРИКС трансграничной системы расчетов на основе цифровых финансовых активов.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин

  • Майнинг криптовалют уже составляет значительные суммы, его надо учитывать в платежном балансе.
  • Доступность внешнего финансирования для российских заемщиков постепенно будет увеличиваться.
  • Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет.
  • Все указывает на рост доступности иностранного финансирования.
  • Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, в мире не было.
  • Повышение утильсбора на автомобили станет косвенным фактором для укрепления курса рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников

  • Трудоемкие производства можно размещать в других странах.
  • После периода охлаждения экономики в РФ будет какой-то «отскок» потребительского спроса, но не такой, какой хотелось бы.
  • Крепкий рубль является одним из «гигантских» вызовов для экономики РФ.
  • Курс рубля будет существенно крепче прогноза, в апреле его могут пересмотреть.

Новости компаний Все