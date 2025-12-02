Набиуллина, Костин и Силуанов обсудили состояние экономики РФ на форуме ВТБ

2-3 декабря в Москве проходит инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На макроэкономической сессии во вторник выступили председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин. Темой дискуссии стали курс рубля, денежно-кредитная политика, инфляция, криптовалюты, облигации федерального займа и другое. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина Доля рубля в расчетах по экспорту составляет около 57%, в 2021 году было всего 14%.

Доля торговли в нацвалютах России с некоторыми странами приближается к 100%.

Банки должны быть устойчивы в любой ситуации, нельзя ослаблять регулирование.

Качественное предложение акций необходимо для инвестиций пенсионных средств.

Прогноз ЦБ предполагает продолжение смягчения ДКП, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали.

Интересы бизнеса в России не стоит сводить к ключевой ставке ЦБ.

Рынки абсолютно корректно отреагировали на уточнения макропрогноза ЦБ октября.

Никто не думает, что у нас чрезмерно жесткая ДКП.

Аналитики не предрекают, что инфляция 2026 года будет ниже таргета.

Массовое дешевое финансирование компаний даст осечку при дефиците работников.

Рост производительности труда в России пока отстает от темпа увеличения инвестиций.

Ключевая ставка эффективно сдерживает избыточный спрос.

Нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин ВТБ планирует представить розничную стратегию банка до конца года.

Фондовый ранок на договоренностях о мире прыгнул бы «в разы», но мы пока исходим из спокойного сценария и не закладываем серьезный скачок.

ВТБ занимается продажей доли в петербургском аэропорту Пулково, в этом заинтересованы два возможных покупателя.

ВТБ продолжит работу над сделкой по продаже «Росгосстраха».

Ключевая ставка на сегодня — главное и единственное средство борьбы с инфляцией. Она может опуститься до нейтрального диапазона 7,5-8,5% в 2027 году.

Бизнес-сообщество следит за развитием международной обстановки и ожидает мирного урегулирования украинского конфликта. Путь к нему будет сложным.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов Повышение ставки НДС с 20% до 22% будет «незаметным» для россиян из-за жесткой денежно-кредитной политики.

Спрос на ОФЗ в юанях превысил ожидания Минфина, выпуск удался. Минфин готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году.

Объем размещения может составить порядка 200 млрд руб. в рублевом эквиваленте.

Спрос инвесторов смещен в сторону более короткого выпуска ОФЗ в юанях.

Объем вложений в программу долгосрочных сбережений составил более 560 млрд руб.

Необходимо вернуться к идее создания в БРИКС трансграничной системы расчетов на основе цифровых финансовых активов.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин Майнинг криптовалют уже составляет значительные суммы, его надо учитывать в платежном балансе.

Доступность внешнего финансирования для российских заемщиков постепенно будет увеличиваться.

Если бы правительство РФ считало, что нужен более слабый рубль, было бы агрессивное наращивание импорта, но этого нет.

Все указывает на рост доступности иностранного финансирования.

Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, в мире не было.

Повышение утильсбора на автомобили станет косвенным фактором для укрепления курса рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников Трудоемкие производства можно размещать в других странах.

После периода охлаждения экономики в РФ будет какой-то «отскок» потребительского спроса, но не такой, какой хотелось бы.

Крепкий рубль является одним из «гигантских» вызовов для экономики РФ.

Курс рубля будет существенно крепче прогноза, в апреле его могут пересмотреть.