Reuters: ExxonMobil хочет купить долю ЛУКОЙЛа в крупнейшем месторождении Ирака

Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil заявила Министерству нефти Ирака о желании купить контрольный пакет акций ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в месторождении Западная Курна-2. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять официальных источников в Ираке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Западная Курна-2 — крупнейшее нефтяное месторождение в Ираке

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters Западная Курна-2 — крупнейшее нефтяное месторождение в Ираке

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

1 декабря Министерство нефти сообщило в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что начало переговоры с компаниями США о передаче управления Западной Курной-2 — крупнейшим нефтяным месторождением в Ираке. Его разработкой занимается ЛУКОЙЛ. С какими компаниями ведутся переговоры, не уточнялось.

В заявлении иракского ведомства указано, что передача месторождения американской компании позволит обеспечить общие интересы и повысить стабильность мировых рынков. Кроме того, сообщили в министерстве, продажа контрольного пакета Западной Курны-2 обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранение ее доли на рынке.

15 октября Великобритания ввела санкции в отношении ЛУКОЙЛа. Минфин США включил российскую компанию в санкционный список 22 октября. На следующий день Евросоюз опубликовал 19-й пакет санкций в отношении России, в который ввел ограничения против Litasco Middle East DMCC — торгового подразделения ЛУКОЙЛа со штаб-квартирой в Дубае.