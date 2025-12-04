Баррель с конвертацией

Как стало известно “Ъ”, глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин предложил ввести порядок расчетов за нефть с Индией — одним из ее крупнейших импортеров. По этой схеме платежи должны идти через уполномоченные банки, а рупии затем конвертироваться в юани. Это позволит, с одной стороны, упростить расчеты, а с другой — решить проблему накопленных в стране рупий, вырученных от продажи российских энергоресурсов. Реализация идеи потребует согласия Индии и вряд ли позволит полностью устранить торговый дисбаланс, который оценивается в $59,6 млрд, отмечают аналитики.

Фото: Mohd Zakir / Hindustan Times / Getty Images Глава ВТБ Андрей Костин предложил способ оживить «зависшие рупии»

Фото: Mohd Zakir / Hindustan Times / Getty Images

Глава ВТБ Андрей Костин обратился к помощнику президента РФ Юрию Ушакову с предложением закрепить с Индией механизм расчета за энергоресурсы, рассказал источник “Ъ”. По его словам, в отправленном в своем письме господин Костин предложил вести такие расчеты через уполномоченные банки, включая «ВТБ Индия», а также обсудить расширение использования рупии в том числе через конвертацию.

Сделки по обмену валют по парам рупия— рубль— юань могут проводиться через «ВТБ Индия» и «ВТБ Шанхай» в «закрытом контуре».

Это, продолжает источник “Ъ”, позволило бы снять риски для индийских банков и решить проблему торгового дисбаланса. В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

Индия стала одним из ключевых покупателей российской нефти в 2022 году. Для обеспечения платежей Резервный банк Индии летом 2022 года разрешил открытие счетов в рупиях в индийских банках для компаний из РФ. Предполагалось, что это позволит импортерам платить за энергоресурсы в рупиях, а экспортерам — покупать индийские товары или инвестировать. Индийская рупия — не свободно конвертируемая валюта на международном рынке. Но из-за торгового дисбаланса, как сообщал Bloomberg, к лету 2023 года на счетах скапливалось до $1 млрд в рупиях ежемесячно. Экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов писал в колонке для РБК, что «зависшие рупии» стали одной из причин ослабления рубля.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, которые приводит Bloomberg, в 2024–2025 финансовом году (с апреля по март) РФ экспортировала в Индию товаров на $63,8 млрд, импортировала на $4,2 млрд, торговый дефицит составил $59,6 млрд.

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, чьи слова передает Reuters, в рамках визита президента Владимира Путина в Индию заявил 4 декабря, что взаимную торговлю двух стран необходимо сделать более сбалансированной.

Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, хотя в последние недели закупки несколько сократились после санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». По данным Kpler, с января 2024 по октябрь 2025 года РФ поставляла в Индию более 1,5 млн баррелей в сутки (б/c), в ноябре 2025 года — более 1 млн б/c. Долю российской нефти в индийском импорте в Kpler оценивают в 30–35%.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отмечает, что проблема расчетов остается одним из главных вызовов для взаимной торговли с Индией.

Накопление рупий, которые сложно конвертировать, приводит к задержкам платежей и росту операционных рисков, что, в свою очередь, вызывает финансовые издержки. Но, добавляет аналитик, полностью торговый дисбаланс устранить вряд ли получится.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков говорит, что внедрение системы потребует готовности банков работать со всеми тремя сторонами, а от Индии — создания специального «окна» для взаимодействия с попавшими под санкции российскими компаниями. Юань, добавляет он, в этой схеме стал бы удобным инструментом, поскольку его можно будет потратить на импорт из Китая, в отличие от рупий.

Как отмечают в Kpler, в теории Индия может попытаться заменить российскую нефть под давлением, но это будет сложным, дорогостоящим и рискованным процессом. По прогнозам аналитиков, переход на сырье из других стран приведет к росту издержек из-за увеличения стоимости фрахта и снижения скидок и, как следствие, инфляции, снижению рентабельности НПЗ и политической реакции. Руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова отмечает, что конвертация через рубль и юань может улучшить обращаемость рупии, но не делает ее полноценной резервной валютой.

Ольга Семеновых, Владимир Лавицкий