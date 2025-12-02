России предложили причалить к Африке

Военное руководство Судана предложило России разместить свой военный объект на побережье Красного моря, утверждают суданские чиновники. Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в африканской стране, в городе Порт-Судане, было подписано еще пять лет назад, но так и не было реализовано из-за углубления гражданского конфликта. С октября положение военного правительства в Хартуме значительно ухудшилось из-за того, что повстанческая группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) показала успехи «на земле», одержав победу в двухлетних боях за стратегический город Эль-Фашир. Теперь военные говорят, что нуждаются в поддержке России. Впрочем, как считают эксперты, их предложения могут быть уловкой, чтобы привлечь внимание США.

Суверенный совет (военное правительство) Судана предложил Москве разместить свою военно-морскую базу в зоне его фактической ответственности, на побережье Красного моря. Об этом заявили газете The Wall Street Journal местные официальные лица. По их словам, Хартум представил российской стороне проект соглашения на 25 лет, который предполагает создание военного объекта на северо-востоке страны, в городе Порт-Судане, где можно будет дислоцировать до 300 военнослужащих и 4 военных корабля. При этом, согласно условиям, Москва будет обязана предоставить Суверенному совету по льготным ценам передовые зенитные системы отечественного производства и другое вооружение.

Как уточнял в публикации 29 ноября военный журнал Military Watch, в обмен на дислокацию ВМФ РФ в Порт-Судане военное правительство в Хартуме хочет запросить у российской стороны также передовые истребители, способные помочь в противостоянии с СБР, которые за последние годы научились сбивать высокотехнологичные дроны.

Согласно сведениям Military Watch, суданские военные интересовались приобретением у российской стороны Су-30 — многоцелевого истребителя поколения 4+, а также Су-35 — многоцелевого сверхманевренного истребителя поколения 4++.

Основа для военного присутствия России в Порт-Судане была заложена за два года до свержения предыдущего президента Судана Омара аль-Башира в ходе его визита в Москву 22–23 ноября 2017 года. Одной из центральных тем переговоров на высшем уровне тогда стал вопрос о базе на Красном море. Соглашение, которое предполагало создание ПМТО ВМФ России на побережье, было заключено только через три года, однако так и не было ратифицировано суданской стороной. «С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено»,— подчеркнул 10 ноября 2025 года в интервью агентству «РИА Новости» посол России в Судане Андрей Черновол.

Сейчас военные Судана, которые позиционируют себя легитимным центральным правительством, несут потери на фронте. Как признал в конце октября глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, СБР взяли под свой контроль административную столицу региона Дарфур Эль-Фашир, фактически оформив разделение зон влияния двух сторон конфликта на восток и запад. Лидер военных пояснил, что его силы отступили из стратегически значимого города, чтобы спасти остававшихся мирных жителей от дальнейшей эскалации конфликта. Однако СБР после военной победы отметились, по выражению господина Черновола, «зверствами против мирного населения» и «этническими чистками в отношении представителей африканских народностей».

Как пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, сообщения о готовности суданских военных предоставить РФ Порт-Судан могут преследовать цель побудить другого международного игрока — США — «активизировать политику на суданском направлении». «Позиция аль-Бурхана, несмотря на санкции, сильно зависит от позиции Вашингтона, в том числе потому, что львиная доля помощи Судану по линии ООН оплачивается американской стороной,— обратил внимание эксперт.— Учитывая де-факто раскол страны, правительству аль-Бурхана выгодно однозначно перетянуть игроков на свою сторону».

По словам собеседника “Ъ”, объект в Судане привлекателен не только из-за логистической значимости, но и из-за фактора сдерживания.

«Однако в реальности здесь много сложностей,— пояснил господин Мардасов.— Во-первых, обеспечивать ПМТО энергией придется самостоятельно за счет дизель-генераторов и поставок нефтепродуктов, учитывая то, что единственная дизель-мазутная тепловая электрическая станция мощностью 337 МВт питает весь город». Во-вторых, рассудил эксперт, противостояние между правительством аль-Бурхана и СБР приобрело характер «постоянно меняющихся воздушных операций с применением ракет и дронов, что небезопасно для базирования в среднесрочной перспективе».

Если же сообщение о предложении суданской стороны правда, то это может всерьез подорвать связь вооруженных сил Судана с любыми западными миротворческими процессами, не исключил собеседник “Ъ”.

Нил Кербелов