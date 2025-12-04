Подозрительные лица

Сервис аудио- и видеозвонков FaceTime от Apple заблокирован на территории России. Эксперты отмечают, что, несмотря на ограниченность популярности сервиса в РФ, после первой волны блокировок звонков через такие мессенджеры, как Telegram и WhatsApp, FaceTime стал удобной альтернативой для граждан. Однако вслед за обычными пользователями FaceTime заинтересовались и мошенники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Роскомнадзор 4 декабря заявил, что заблокировал сервис аудио- и видеозвонков FaceTime. В заявлении ведомства со ссылкой на данные правоохранительных органов говорится, что FaceTime «используется для организации и проведения террористических действий», а также для «вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Роскомнадзор в начале августа заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), так как эти мессенджеры, по мнению ведомства, в основном используются для обмана и вымогательства денег (см. “Ъ” от 11 августа). В конце ноября ведомство заявило о полной блокировке WhatsApp, если сервис не выполнит требования регулятора, «направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России». Тогда же в Роскомнадзоре посоветовали россиянам перейти на «национальные сервисы».

FaceTime — приложение видеосвязи и голосовых вызовов, разработанное компанией Apple. Оно предустановлено на всех устройствах экосистемы Apple: IPhone, iPad, Mac и Apple Watch. По данным международного инструмента по анализу веб-трафика Statcounter, в России в ноябре на трафик с устройств с мобильной операционной системой iOS приходилось 10,4%, а с десктопной версией OS X — 1,8%. По данным МТС, по итогам девяти месяцев, в России было продано 1,3 млн смартфонов Apple на сумму более 112 млрд руб. Так, в штуках на долю компании пришлось 8%, а в деньгах — 27%. Всего за период в РФ было продано 17,5 млн устройств на сумму 415 млрд руб. C 2021 года FaceTime можно установить на операционные системы других разработчиков.

Официальной статистики по аудитории FaceTime нет, так как компания Apple не раскрывает ее, однако после ограничения популярных мессенджеров iOS-приложение стало доступной альтернативой, напоминает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин. Главной особенностью FaceTime было то, что сервис позволял в очень простом режиме общаться с пользователями из других стран. «Платформы, которые еще не ограничены в России, более сложны в подключении и регистрации, что может вызывать проблемы в использовании у старшего поколения, а доступные альтернативы в виде мессенджера MAX позволяют общаться пользователям только на территории РФ и СНГ»,— объясняет эксперт.

Блокировка FaceTime — продолжение этой же политики, направленной на закрытие канала, активно используемого мошенниками, объясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, как только были заблокированы звонки через популярные мессенджеры, телефонные мошенники стали применять нестандартные каналы связи, которые предустановлены на большинстве наших смартфонов: «FaceTime, как иностранный сервис со сквозным шифрованием, неподконтрольный российским властям, мог попасть в эту же категорию "угроз устойчивости рунета"».

«Главным образом использование этого приложения с функцией демонстрации экрана направлено на взлом телефона пользователя и кражу учетных данных в различных сервисах ("Госуслугах", приложениях банков и т. д.)»,— добавляет руководитель направления аналитики и спецпроектов аналитического центра InfoWatch Андрей Арсентьев. «Хоть FaceTime и не самый популярный в России мессенджер, но и он используется мошенниками для фишинговых атак. В этом смысле я не думаю, что причиной блокировки FaceTime является его небезопасность. Мошенники благополучно звонят людям в VK и Telegram, но их пока никто не блокирует»,— считает руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

Филипп Крупанин, Варвара Полонская