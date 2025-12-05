Минцифры обновило «белый список» сайтов

Минцифры обновило «белый список» сервисов, которые будут работать при отключениях мобильного интернета. В него добавлены 12 ресурсов, в том числе ТАСС, «Известия», онлайн-кинотеатр «Окко», операторы «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также в список попали:

сайт Центробанка;

сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик»;

сайт платформы «Россия — страна возможностей»;

информационная система «Молодежь России»;

сайт всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;

охранная система «Цезарь Сателлит».

«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности»,— отмечается в пресс-релизе Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что работа над пополнением «белого списка» ведется постоянно.

В перечень уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито», сайты «РИА Новости», «Комсомольской правды», РБК, «Газета.ru», Lenta.ru, сайты органов власти, РЖД, «Почты России» и другие.