Против зампреда «Яблока» и иноагента Шлосберга возбудили уголовное дело о фейках

Против заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) возбудили третье уголовное дело, по статье о фейках об армии (ч.2 ст.207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе партии. Поводом для преследования стал репост в Telegram-канале в феврале 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено в среду, 3 декабря, УМВД России по Псковской области. 4 декабря господину Шлосбергу (признан Минюстом РФ иноагентом) предъявили обвинение в публикациях фейков об армии. «Яблочник» не признает вину. Меру пресечения политику изберет Псковский горсуд 5 декабря.

«8 декабря истекал предельный срок домашнего ареста – 6 месяцев, допустимый по делу о «дискредитации армии» (по которому уже проходит зампред партии,— «Ъ Северо-Запад»). Продление этого срока законом не предусмотрено»,— добавляют в пресс-службе «Яблока».

Льва Шлосберга (признан иноагентом) обвиняют также в публикации в «Одноклассниках» видеозаписи, дискредитирующей ВС РФ. В партии «Яблоко» рассказывали «Ъ», что речь идет о записи дебатов псковского депутата с историком Юрием Пивоваровым (объявлен в РФ иноагентом), на которых политик отстаивал необходимость «скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной. Зампред партии настаивал, что не имеет никакого отношения к странице в «Одноклассниках», публикация в которой стала поводом для его уголовного преследования.

5 ноября суд в Пскове назначил обязательные работы Льву Шлосбергу (признан Минюстом РФ иноагентом) по делу об отсутствии иноагентской плашки. «Яблочника» обвинили в отсутствии обязательной маркировки (так называемой плашки) на чужих роликах, которые он сохранил в разделе видеозаписей на личной страничке во «ВКонтакте»

Полина Пучкова