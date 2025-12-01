На кадры расставили нейросети

За десять месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов с навыками написания задач для нейросетей выросло более чем на 50%. Средняя зарплата сотрудников оценивается в почти 140 тыс. руб. По мнению участников рынка, спрос на такие кадры разгоняется желанием бизнеса снижать издержки и улучшать качество обслуживания.

“Ъ” ознакомился с данными рекрутингового сервиса HeadHunter о росте вакансий для специалистов, владеющих навыками составления промптов (задание для нейросети в виде текста или изображения), за январь—октябрь 2025 года. Из них следует, что за этот период количество таких вакансий увеличилось на 52% год к году, до более 1,3 тыс., а число резюме соискателей — в 3,1 раза. По доле размещений предложений о работе из топ-3 регионов больше всего их приходится на Центральный федеральный округ — 74%. На втором месте — Северо-Западный округ (12%), на третьем — Приволжский (6%).

Медианная зарплата сотрудников с prompt-навыками, по данным HeadHunter, составила 138,9 тыс. руб. В Москве такие специалисты в среднем получают 171 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 121,7 тыс. В компании уточняют, что на старте карьеры специалист будет зарабатывать от 60 тыс. руб., при этом зарплаты экспертов по написанию промтов достигают 320,7 тыс. руб. и выше.

В SuperJob сообщили “Ъ”, что в целом по России видят рост вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, в 2,3 раза за год.

Требования к наличию prompt-навыков при этом чаще всего встречаются в вакансиях для UI/UX-дизайнеров (разработчик цифровых интерфейсов), менеджеров по маркетингу, по продажам и работе с клиентами, product/project-менеджеров и графических дизайнеров, уточнили в компании. Однако там считают, что не всегда наличие prompt-навыков приводит к увеличению зарплаты: работодатели уверены, что использование нейросетей серьезно облегчает труд и снижает временные затраты на рутинные операции, потому не готовы платить больше. Однако, по мнению независимого эксперта в сфере искусственного интеллекта Алексея Лерона, тренд на promt-специалистов формируется в связи с тем, что такие навыки могут ускорять бизнес-процессы, снижать издержки, повышать скорость вывода продуктов и улучшать обслуживание клиентов.

C ростом спроса на promt-специалистов участники рынка наблюдают тенденцию на появление обучающих курсов для работы с ИИ для верификации этих навыков. По словам эксперта центра искусственного интеллекта «СКБ Контур» Дмитрия Иванкова, стоимость курса по базовым навыкам работы с ИИ может обойтись в 15–30 тыс. руб., профессиональные курсы для продвинутой работы с ИИ-моделями — в 100 тыс. руб.

При этом экономический эффект от внедрения таких специалистов в компанию зависит от ее масштаба и того, как именно она использует нейросети, напоминает владелец группы продуктов Sastav Антон Михайлов.

Грамотный promt-специалист может снизить затраченное время на рутинную интеллектуальную работу минимум на 10%, что эквивалентно 1,5 «полной ставки», считает эксперт. Так, если в компании работают, например, 15 человек и средняя ставка сотрудника составляет около 150 тыс. руб., то речь о снижении затрат на весь фонд оплаты труда примерно на 2,5–3 млн руб. в год, поясняет он. Однако такая экономия возможна только при «зрелом подходе», иначе появляются риски в виде, например, некачественных решений.

И все же повышение спроса на promt-специалистов — это временная тенденция, так как бизнесу быстро станет понятно, что одних таких навыков недостаточно, считает гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион. «Для корректного запроса необходимы и знания в самой области, а компании придут к тому, что эффективнее дать своим уже имеющимся сотрудникам эти навыки»,— заключает эксперт.

