Путин сменил посла России в Словакии

Президент России Владимир Путин освободил от должности послов России в Польше Сергея Андреева. Он назначен послом России в Словакии. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом президент освободил от должности посла России в Словакии Игоря Братчикова. Он занимал этот пост с 2020 года.

После опубликования указа на портале посол Игорь Братчиков сообщил о завершении своей пятилетней дипломатической миссии в Братиславе на официальной странице российского посольства в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). «Хочу от души поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь и содействие в реализации главной задачи, поставленной передо мной моей Родиной: делать максимум возможного для сохранения добрых, имеющих глубокие исторические корни отношений между народами наших стран»,— говорится в его заявлении.

Анастасия Домбицкая