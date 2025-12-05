Bloomberg: Netflix может купить кинобизнес Warner Bros. Discovery

Американская медиакорпорация Warner Bros. Discovery ведет эксклюзивные переговоры с Netflix о продаже ей стримингового сервиса HBO Max и киностудий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, компании могут объявить о сделке в ближайшее время, хотя соглашение все еще может сорваться. Источники также сообщают, что Netflix предложила заплатить за эти активы $28 за акцию. Это превышает предыдущие предложения о покупке активов Warner Bros. Общая сумма сделки неизвестна, при этом, по данным Bloomberg, Netflix готова в случае запрета сделки со стороны регуляторов выплатить $5 млрд.

В октябре Warner Bros. Discovery сообщила, что рассматривает такие варианты, как разделение на две части, продажа всей компании либо продажа отдельных ее подразделений. Также сообщалось, что Paramount и Comcast интересовались покупкой некоторых ее активов или компании в целом.

Многие аналитики отмечают, что сделка с Netflix, если она будет заключена, серьезно изменит сферу стримингов и киноиндустрию в целом. В частности, это может изменить бизнес-модель в данной сфере: Warner Bros. обычно сначала выпускает фильмы в кинотеатрах и только через значительное время после этого — в интернете, в то время как для Netflix основным каналом распространения является выпуск фильмов на собственной онлайн-платформе.

Netflix, уже являющейся крупнейшим стриминговым сервисом в мире более чем с 300 млн платных подписчиков, сделка позволит получить доступ к портфелю кино и сериалов Warner Bros. и HBO Max, включая фильмы по «Гарри Поттеру», «Игру престолов» и другие. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые американские политики и сотрудники регуляторов обеспокоены, что в результате такой сделки Netflix получит слишком большое доминирование на стриминговом рынке.

Яна Рождественская