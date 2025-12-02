Полицейский оказался террористом

Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник российской полиции впервые предстанет перед судом за совершение акта международного терроризма. Фигурант в звании майора, по данным следствия, навел ВСУ на здание ГУ МВД и дом, в котором проживали полицейские и члены их семей. В результате удара, нанесенного из системы залпового огня HIMARS, 2 человека погибли, а еще 25 получили ранения и травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, в Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД России по Херсонской области Евгения Великосельского. Экс-майор полиции обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ч. 3 ст. 361 (совершение акта международного терроризма, повлекшего причинение смерти человеку) УК РФ.

В уголовном деле говорится о том, что вскоре после начала СВО политическим и военным руководством Украины было создано террористическое сообщество с целью дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации. В мае 2022 года в него добровольно вошел майор Великосельский, являвшийся сотрудником региональной полиции.

В конце августа того же года предатель предоставил агенту украинских спецслужб информацию о здании, в котором расположилось региональное управление МВД, а также рассказал соучастнику о том, где проживали сотрудники полиции и их семьи.

Информация, согласно показаниям самого офицера Великосельского, была предоставлена им другому правоохранителю из Херсона, который перешел на службу украинской стороны и был связан с СБУ.

По указанным им координатам ночью 2 сентября 2022 года военнослужащие ВСУ нанесли удары ракетами, выпущенными из системы залпового огня HIMARS. В результате погибли 2 мирных жителя, 25 человек получили ранения, частично были разрушены административное здание и жилой дом. Ущерб от теракта превысил 22 млн руб.

Майор Великосельский, которого задержали сотрудники ФСБ, признал свою вину и раскаялся, сообщив, что сотрудничал с противником не за вознаграждение, а опасаясь за свою жизнь. Херсонская область сейчас входит в состав России, а ее бывшая столица, где и было совершено преступление, находится под контролем Украины.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) для рассмотрения по существу. За участие в международном теракте фигуранту грозит пожизненное заключение.

Николай Сергеев