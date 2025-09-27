Генассамблея ООН в Нью-Йорке и Глобальный атомный форум в Москве

Цифры недели

Главный по объемам российский налог, НДС, с 1 января 2026 года вырастет с 20% до 22%. Необходимость такого шага Минфин РФ объяснил нуждами обороны и безопасности.

Минэкономики РФ снизило ожидания роста ВВП с 2,5% до 1% в этом году и с 2,4% до 1,3% в 2026-м.

Промежуточные дивиденды компаний за полугодие сократились в два раза, составив немногим более 340 млрд руб.

Чистая прибыль российских банков за август 2025 года составила 203 млрд руб. Это на 48% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Число продающих бензин АЗС в условиях перебоев с поставками топлива в РФ сократилось на 2,6% с конца июля.

Около 20 человек в Ленинградской области умерли после употребления суррогатного алкоголя.

«Минченко консалтинг»: сразу семи главам регионов грозит отставка перед выборами в 2026 году.

«Россети» вложат 59 млрд руб. в строительство накопителей энергии на юге России.

За год количество туристических компаний в России выросло на 5,2%.

Посещаемость магазинов товаров для дома в январе—августе сократилась на 18% год к году.

Президент РФ увеличил зарплаты судей на 5,5%.

Цитаты недели

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего» (президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН и назвал РФ «бумажным тигром»).

«Для банка, для себя мы видим вызов окончательно взять инфляцию под контроль. Что называется, не промахнуться и не уйти на штрафной круг» (глава Центробанка Эльвира Набиуллинаа рассказала о главных вызовах для ЦБ, правительства и банков).

«Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» (депутат Госдумы Владимир Шаманов раскритиковал решение чеченских властей переименовать казачьи станицы Серноводское, Шелковская и Наурская).

«Единственная надежда на установление мира на Украине — это Трамп. И больше никто» (глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с «Ъ»).

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться центральных ограничений ДСНВ в течение года после февраля 2026-го.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально объявил о желании выступить кандидатом на пост генсека ООН. Президенты РФ и Белоруссии поддержали инициативу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину построить АЭС на востоке Белоруссии для обслуживания Донбасса.

Госдума хочет запретить иностранцам владеть более 20% в рекламных компаниях.

Президент Черногории Яков Милатович призвал в корне изменить миграционную политику страны, поставив во главу угла интересы ее граждан.

По букве закона

Власти готовят правовую базу для автоматической фиксации нарушений ПДД с помощью дронов.

Генпрокуратура требует изъять у главы Совета судей Виктора Момотова около 100 объектов недвижимости, в том числе сети отелей, стоимостью свыше 9 млрд руб.

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о хищении средств военного ведомства на сумму более 9 млрд руб.

Тверской районный суд Москвы обратил в доход государства активы и имущество семьи осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 80 млрд руб.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания суда и покончил с собой в консульстве Армении.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Ему предъявили обвинения в мошенничестве.

В Ивановской области судом по антикоррупционному иску прокуратуры арестованы активы бывшего депутата и главы Плёса Алексея Шевцова, а также его родственников и доверенных лиц.

В Самаре вынесен приговор по делу о массовом отравлении поддельным алкогольным напитком «Мистер Сидр», которое в 2023 году привело к гибели 47 человек.

Парижский суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Отставки и назначения

Игорь Краснов освобожден от должности генпрокурора в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ. Генпрокурором стал Александр Гуцан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Романа Некрасова замминистра сельского хозяйства.

Олимпийская чемпионка Евгения Ламонова стала сенатором от Курской области.

Сделки недели

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке с китайским видеосервисом TikTok. Его операции на территории США переходят под контроль американских инвесторов.

США и Казахстан согласовали сделку о поставке американских локомотивов на $4 млрд.

Pfizer покупает за $4,9 млрд производителя препаратов против ожирения Metsera.