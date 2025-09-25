Генерал Шаманов раскритиковал переименование казачьих станиц в Чечне

Депутат Госдумы Владимир Шаманов (ЕР) раскритиковал решение чеченских властей переименовать казачьи станицы Серноводское, Шелковская и Наурская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Владимир Шаманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Владимир Шаманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — сказал господин Шаманов на заседании Госдумы.

Владимир Шаманов участвовал в обеих чеченских кампаниях. В республике он оказался в марте 1995 года. В октябре того же года его назначили на пост замкомандующего группировкой Минобороны РФ в регионе, а в 1999-м — командующим 58-й армией Северо-Кавказского военного округа (СКВО). Тогда он принимал участие в отражении вторжения чеченских боевиков в Дагестане. До марта 2000-го занимал пост командующего Западным направлением федеральных сил на Северном Кавказе. Под его командованием военные освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и вышли к Грозному в октябре 1999 года.

Сегодня депутаты одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Документы предлагают переименовать город Серноводское в Серноводск, поскольку на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский. Город Шелковская — в Терек (так называется река, на левом берегу которой город и расположен). Город Наурская получит название Невре, что в переводе с чеченского означает «север».

Все три города были образованы из сел и сельских поселений в феврале прошлого года. В пояснительной записке чеченские парламентарии сослались на закон о наименованиях географических объектов, согласно которому смена названия допускается, если существующее «не соответствует традициям употребления наименований» на русском языке. В августе правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала проект заксобрания республики. Из документов комиссии следовало, что на работы по изготовлению новых дорожных знаков, штампов и фасадных вывесок-табличек республика потратит более 1,3 млн руб.

Полина Мотызлевская