ЦБ: чистая прибыль российских банков снизилась почти на 50% в августе

Чистая прибыль российских банков за август 2025 года составила 203 млрд руб. Это на 48% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Тогда чистая прибыль кредитных организаций составляла 397 млрд руб., следует из отчета (.pdf) Центробанка.

С начала года российские банки заработали 2,3 трлн руб. В прошлом году за этот период банковский сектор получил 2,4 трлн руб. Балансовый капитал сектора вырос на 180 млрд руб. С начала года капитал увеличился на 1,4 трлн руб.

Прирост средств населения сезонно сократился до 0,1% по сравнению с показателем прошлого месяца в 1,3%. Задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти до 0,9% после 0,7% в июле. Выдачи ипотеки увеличились на 10%.