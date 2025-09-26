Лукашенко предложил Путину построить АЭС в Белоруссии для обслуживания Донбасса

Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который накануне прибыл в Москву для участия в атомном форуме. Сегодняшние переговоры были посвящены также теме ядерной энергетики.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

В ходе встречи в Кремле господин Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке Белоруссии. Она могла бы обеспечивать электроэнергией новые регионы России, пояснил он.

«Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, — сказал Александр Лукашенко (цитата по "БелТА"). — Если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах».

Также белорусский президент отметил, что у него «накопилась куча вопросов», несмотря на регулярность его встреч с собеседником. «Сегодня обсудим, примем соответствующие решения», — добавил Александр Лукашенко.

