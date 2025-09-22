«Мистер Сидр» достиг срока отсидки

В Самаре вынесен приговор по делу о массовом отравлении поддельным алкогольным напитком «Мистер Сидр», которое в 2023 году привело к гибели 50 человек в разных регионах России. Метиловый спирт, ставший причиной ЧП, был похищен со склада вещдоков самарской полиции. Производитель напитка Анар Гусейнов приговорен к девяти годам, поставщик Артем Айрапетян — к восьми годам колонии. Несмотря на то что осужденные в скором времени могут выйти на свободу условно-досрочно, защита намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматели Анар Гусейнов (слева) и Артем Айрапетян

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Предприниматели Анар Гусейнов (слева) и Артем Айрапетян

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Приговор производителю напитка «Мистер Сидр», руководителю ООО «Анди» Анару Гусейнову и поставщику сырья Артему Айрапетяну судья Красноглинского районного суда Самары Валентина Белякова огласила 22 сентября. Оба признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и продажа спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Анар Гусейнов получил девять лет колонии общего режима, Артем Айрапетян — восемь лет. Прокуратура в прениях запрашивала для каждого девять лет девять месяцев лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и родственников погибших о взыскании компенсаций с виновных.

О первых случаях смертельного отравления «Мистером Сидром» стало известно 5 июня 2023 года, когда в Новокуйбышевске после употребления спиртного погибли две женщины. Тогда управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. В тот же день силовики задержали Анара Гусейнова, которого суд затем отправил в СИЗО. 9 июня суд арестовал Артема Айрапетяна.

Позже, когда стало известно о смертельном отравлении нескольких человек в Ульяновской области, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать все материалы расследования в центральный аппарат ведомства.

По данным правоохранителей, в общей сложности «Мистер Сидр» привел к гибели 50 человек и отравлению еще 66 жителей разных регионов страны.

Производственная площадка, на которой производился смертельный напиток, находилась в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области и принадлежала ООО «Анди». Интересно, что в 2022 году ИП Анару Гусейнову назначался штраф в размере 10 тыс. руб. за продажу алкоголя без документов, но затем судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина заменила это наказание на предупреждение. Об этом после массового отравления сообщал Александр Хинштейн, в то время депутат Госдумы.

Как было установлено в ходе расследования, спирт, который оказался в составе «Мистера Сидра», в мае 2023 года похитили со склада вещественных доказательств ГУ МВД по Самарской области предприниматели отец и сын Алексей и Дмитрий Егоровы при помощи полицейского Ивана Гребенкина. Сырье попало на склад в 2012 году, после того как было изъято правоохранителями во время проверок.

На протяжении трех недель в дни своего дежурства Иван Гребенкин пропускал грузовик сообщников на территорию склада, после чего Егоровы с помощью насоса перекачивали жидкость в привезенные емкости. В феврале 2024 года суд признал экс-полицейского Гребенкина и Алексея и Дмитрия Егоровых виновными в хищении 6 т метилового спирта стоимостью 102 тыс. руб. Бывший правоохранитель приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексей и Дмитрий Егоровы — к трем годам трем месяцам и трем с половиной годам колонии общего и строгого режимов соответственно. Впоследствии спирт попал к Айрапетяну, который, по его показаниям, продал Гусейнову 4 т за 400 тыс. руб.

По версии следствия, подсудимые «ради сокращения технических расходов и временных затрат намеренно отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.

Приобретенный спирт, не проверенный соучастниками на качество и безопасность, в действительности являющийся метиловым, использовался в приготовлении 48 тыс. литров сидра под торговыми наименованиями «Мистер Сидр» и «Лето Сидр».

При этом напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе. Всего было продано более 30 тыс. литров опасного для жизни алкогольного напитка.

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину и попросили прощения у пострадавших и родственников погибших.

Адвокаты осужденных заявили в суде журналистам, что планируют обжаловать приговор. Отметим, что с учетом проведенного под арестом времени (один день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима) скоро фигуранты смогут просить об условно-досрочном освобождении. Правда, чтобы на него рассчитывать, им нужно компенсировать причиненный вред.

Самарский «Мистер Сидр» стал причиной второго по количеству погибших и пострадавших массового отравления суррогатным алкоголем в современной России. Еще большей трагедией является отравление «Боярышником» в Иркутской области в декабре 2016 года. Тогда погибли 76 человек, 123 пострадали. Несколько предпринимателей, имевших отношение к производству и продаже «Боярышника», были осуждены на внушительные сроки.

Сабрина Самедова, Самара