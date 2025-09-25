Сийярто: никто кроме Трампа не способен завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп — единственный, кто способен установить мир на Украине, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил в беседе с «Ъ».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Что могу сказать наверняка, так это то, что единственная надежда на установление мира на Украине — это (Дональд. — "Ъ") Трамп, — сказал венгерский министр. — И больше никто».

При этом господин Сийярто не стал комментировать угрозы США о новых санкциях против России. «Честно говоря, я не знаю. Было бы странным с моей стороны пытаться трактовать намерения американцев», — отметил он.

В своей речи с трибуны ООН президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал европейские страны, которые все еще закупают российские энергоресурсы. «Подумайте только, они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, когда-нибудь слышал об этом?» — возмутился американский лидер, вновь призвав Европу отказаться от поставок из России. При этом он дал понять, что не готов вводить санкции против России до тех пор, пока этого не произойдет.

Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк