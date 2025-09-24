Перебои в колонках

Число продающих бензин АЗС в условиях перебоев с поставками топлива в России сократилось на 2,6% с конца июля, а в отдельных регионах проблемы уже носят более масштабный характер. Так, на юге в целом количество таких объектов снизилось на 14%, а в Крыму и Севастополе — на 50%. Участники рынка говорят об исчерпании запасов у независимых продавцов и рассчитывают на стабилизацию ситуации к ноябрю. Эксперты отмечают, что крупные нефтекомпании концентрируют поставки на собственных сетях и держат цены ниже оптовых, что усиливает вытеснение независимых игроков. Минэнерго, а также власти Крыма и Севастополя заявили, что держат вопрос обеспечения топливом «на контроле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 28 июля по 22 сентября количество продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в аналитической компании «ОМТ-Консалт». Это около 1,6% от всех АЗС в стране. Среди АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний сокращение составило 0,8%, среди независимых — 4,1%. Мониторинг включал данные с 17 тыс. АЗС, продающих бензин и дизтопливо. Анализ велся с момента, когда на рынке начали фиксироваться перебои.

Больше всего проблемы, по данным «ОМТ-Консалт», затронули Южный федеральный округ, где число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем на 220 объектов). На Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе снижение зафиксировано на уровне 2%, в Центральном федеральном округе — 1,5%.

В разрезе регионов самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области число торгующих бензином АЗС снизилось на 12–14%.

В «ОМТ-Консалт» отмечают, что риск расширения дефицита сохраняется из-за концентрации НПЗ и нефтебаз в западной части страны и высокой зависимости частных сетей от регулярных поставок. Независимые операторы, добавляют аналитики компании, менее устойчивы к ценовым колебаниям и сложностям с логистикой. В сети АЗС «Газпромнефть» сообщили “Ъ”, что компания осуществляет бесперебойные поставки по розничной сети. В других крупных нефтекомпаниях комментарии не предоставили.

По оценкам собеседника “Ъ” в отрасли, из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ выпуск бензина снизился примерно на 10%. В январе среднесуточное производство бензинов составляло 123,6 тыс. тонн, в первые 19 дней августа — 102,2 тыс. тонн, в первой половине сентября — 110–112 тыс. тонн, говорит источник “Ъ”.

В «ОМТ-Консалт» отмечают, что с января по июль произведено около 26 млн тонн бензина при потреблении 23 млн тонн. Совокупные запасы держались на уровне 1,85–2 млн тонн в месяц, а в мае достигли примерно 1,9 млн тонн, что на 3% выше, чем в декабре 2024 года. Такие показатели демонстрируют, что существующий профицит и уровень запасов не покрывают потребности рынка во время сезонного роста спроса, ремонтов НПЗ и логистических ограничений, поясняют в «ОМТ-Консалт».

В правительстве Крыма рассказали “Ъ”, что поставки на полуостров сократились из-за снижения производства на ряде НПЗ, логистических проблем и непогоды, которая блокировала работу Керченской переправы.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что несколько партий АИ-95 прибудет в город 24 сентября, несколько — на подходе. Но, добавил он, по АИ-92 пока есть сложности. Основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов говорит, что поставки бензина и дизтоплива с НПЗ сократились в разы и фактически приостановлены, а сроки доставки по железной дороге затягиваются. О перебоях говорили и губернаторы Нижегородской и Белгородской областей Глеб Никитин и Владислав Гладков.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что у независимых АЗС, особенно на юге, запасы закончились, отгрузки с НПЗ затягиваются на месяц и более. Крупные нефтекомпании, по его словам, концентрируют поставки на собственных сетях, где цены ниже оптовых, что усиливает вытеснение независимых игроков. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов говорит, что средняя маржа на АЗС сейчас ниже необходимого уровня: «Для нормальной работы требуется минимум 5 руб. на литр, но многие регионы работают в минус». Независимые сети — ключевые клиенты мелкооптовых трейдеров, для которых их уход ведет к сокращению продаж, добавляет начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев.

Биржевые цены на АИ-92 обновляют максимумы третий торговый день подряд. Котировки этой марки на Петербургской бирже по индексу европейской части России 24 сентября выросли на 0,05%, до 73,68 тыс. руб. за тонну. АИ-95 подорожал на 0,27%, до 79,39 тыс. руб. за тонну. Стоимость дизтоплива снизилась на 0,20%, до 72,06 тыс. руб. за тонну.

По словам источников “Ъ”, в правительстве обсуждают возможность продления запрета на экспорт бензина до конца года и введения эмбарго на вывоз дизтоплива.

Сейчас ограничения на экспорт бензина действуют до 30 сентября, в том числе для крупных производителей. С 1 октября запрет для последних планировалось снять, для остальных экспортеров — сохранить до 31 октября.

Эмбарго на вывоз бензина будет продлено до конца года для всех участников рынка, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, у регулятора нет альтернативных вариантов, поскольку наблюдается выраженный физический дефицит торговых объемов. Рынок дизтоплива, продолжает эксперт, проще стабилизировать благодаря двукратному профициту — в данном случае производители могут не подпасть под запрет. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин считает ограничение на дизтопливо менее вероятным. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков добавляет, что последнее может создать избыток на внутреннем рынке и привести к росту оптовых цен, поскольку компании будут компенсировать недополученную выручку.

В Минэнерго сообщили, что в ежедневном режиме анализируют ситуацию в регионах и держат вопрос обеспечения топливом на контроле. В условиях временного запрета на экспорт бензина весь дополнительный объем светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок, сформированы запасы, которые используются для оперативного реагирования при необходимости, добавляют там.

Павел Баженов ожидает, что с завершением высокого сезона в условиях усиленного контроля и без форс-мажоров ситуация должна стабилизироваться к концу октября.

Ольга Семеновых; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Толмачев, Воронеж