Выступление Трампа в ООН: пошлины на товары из РФ, «позор» Европы и «величайшая афера» всех времен

Трамп обвинил ООН в бездействии и заявил о готовности ввести пошлины против РФ

Президент США Дональд Трамп впервые выступил с речью на Генассамблее ООН. Он успел пригрозить телесуфлерщику «большими проблемами» за небольшой инцидент с техникой, России — «очень серьезными» пошлинами за отсутствие мирного соглашения с Украиной, а всему миру — уничтожением в случае применения ядерного оружия. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

О роли ООН

  • ООН никогда не помогала США при урегулировании «бесконечных войн».
  • В чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, но она его не реализует даже близко.
  • Я прибыл в ООН, чтобы протянуть «руку американского лидерства» тем, кто готов присоединиться к США в построении более безопасного мира.

О конфликте на Украине

  • Я упорно работаю над прекращением украинского конфликта, у нас хорошие отношения с Владимиром Путиным.
  • Я готов ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если не получится урегулировать конфликт на Украине.
  • Американские санкции против России могут быть эффективными лишь при условии, что Европа тоже их примет.

О «спонсорах» и энергоносителях

  • Китай, Индия — основные «спонсоры» украинского конфликта из-за продолжающихся ими закупок российских энергоносителей.
  • Даже страны НАТО не прекратили поставки российской продукции, я узнал об этом две недели назад.
  • Европа не может одновременно «воевать» с РФ и продолжать покупать ее нефть и газ. Это позор для них.
  • Я обсужу во вторник с лидерами стран Европы прекращение ими закупок российской нефти.

Об американских пошлинах

  • Пошлины — это защитный механизм.
  • Мы используем пошлины, чтобы защищать суверените и безопасность США.

О проблемах миграции

  • США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции. Она уничтожает страны, и нужно с этим что-то делать.
  • Европу захлестнула волна нелегальных мигрантов, какой прежде не было. И никто ничего не делает для борьбы с этой проблемой.
  • Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции.
  • В Лондоне ужасный мэр, просто чудовищный. Город очень сильно изменился. Они хотят шариатский закон.

О конфликте в Газе

  • «Хамас» вновь и вновь отказывается от предложений о мире.
  • Война в Газе должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники освобождены.

Об оружии и последствиях

  • Применение ядерного оружия уничтожит мир — и не будет никакой ООН.
  • Мировое сообщество должно полностью отказаться от разработки биологического оружия. Такие исследования невероятно опасны.
  • США возглавят международные усилия по контролю за биологическим оружием. Новая система верификации будет основана на базе ИИ.

О глобальном потеплении

  • Это величайшая афера всех времен, и вы в ней участвуете. Никакого больше глобального потепления, никакого глобального похолодания! Все эти прогнозы оказались ошибочными.
  • Прогнозы об изменении климата делают «глупые люди», чья работа обошлась их странам в целые состояния.
  • Если вы не откажетесь от этого «зеленого надувательства» (зеленой энергетики.— «Ъ»), ваша страна потерпит неудачу.

Об инциденте в ООН

  • Я получил от ООН две вещи: неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер.
  • Я не возражаю, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Могу только сказать, что у того, кто управляет этим телесуфлером, большие проблемы.

