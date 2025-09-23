Выступление Трампа в ООН: пошлины на товары из РФ, «позор» Европы и «величайшая афера» всех времен
Трамп обвинил ООН в бездействии и заявил о готовности ввести пошлины против РФ
Президент США Дональд Трамп впервые выступил с речью на Генассамблее ООН. Он успел пригрозить телесуфлерщику «большими проблемами» за небольшой инцидент с техникой, России — «очень серьезными» пошлинами за отсутствие мирного соглашения с Украиной, а всему миру — уничтожением в случае применения ядерного оружия. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Mike Segar / Reuters
О роли ООН
- ООН никогда не помогала США при урегулировании «бесконечных войн».
- В чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, но она его не реализует даже близко.
- Я прибыл в ООН, чтобы протянуть «руку американского лидерства» тем, кто готов присоединиться к США в построении более безопасного мира.
О конфликте на Украине
- Я упорно работаю над прекращением украинского конфликта, у нас хорошие отношения с Владимиром Путиным.
- Я готов ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если не получится урегулировать конфликт на Украине.
- Американские санкции против России могут быть эффективными лишь при условии, что Европа тоже их примет.
О «спонсорах» и энергоносителях
- Китай, Индия — основные «спонсоры» украинского конфликта из-за продолжающихся ими закупок российских энергоносителей.
- Даже страны НАТО не прекратили поставки российской продукции, я узнал об этом две недели назад.
- Европа не может одновременно «воевать» с РФ и продолжать покупать ее нефть и газ. Это позор для них.
- Я обсужу во вторник с лидерами стран Европы прекращение ими закупок российской нефти.
Об американских пошлинах
- Пошлины — это защитный механизм.
- Мы используем пошлины, чтобы защищать суверените и безопасность США.
О проблемах миграции
- США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции. Она уничтожает страны, и нужно с этим что-то делать.
- Европу захлестнула волна нелегальных мигрантов, какой прежде не было. И никто ничего не делает для борьбы с этой проблемой.
- Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции.
- В Лондоне ужасный мэр, просто чудовищный. Город очень сильно изменился. Они хотят шариатский закон.
О конфликте в Газе
- «Хамас» вновь и вновь отказывается от предложений о мире.
- Война в Газе должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники освобождены.
Об оружии и последствиях
- Применение ядерного оружия уничтожит мир — и не будет никакой ООН.
- Мировое сообщество должно полностью отказаться от разработки биологического оружия. Такие исследования невероятно опасны.
- США возглавят международные усилия по контролю за биологическим оружием. Новая система верификации будет основана на базе ИИ.
О глобальном потеплении
- Это величайшая афера всех времен, и вы в ней участвуете. Никакого больше глобального потепления, никакого глобального похолодания! Все эти прогнозы оказались ошибочными.
- Прогнозы об изменении климата делают «глупые люди», чья работа обошлась их странам в целые состояния.
- Если вы не откажетесь от этого «зеленого надувательства» (зеленой энергетики.— «Ъ»), ваша страна потерпит неудачу.
Об инциденте в ООН
- Я получил от ООН две вещи: неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер.
- Я не возражаю, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Могу только сказать, что у того, кто управляет этим телесуфлером, большие проблемы.