Выступление Трампа в ООН: пошлины на товары из РФ, «позор» Европы и «величайшая афера» всех времен

Президент США Дональд Трамп впервые выступил с речью на Генассамблее ООН. Он успел пригрозить телесуфлерщику «большими проблемами» за небольшой инцидент с техникой, России — «очень серьезными» пошлинами за отсутствие мирного соглашения с Украиной, а всему миру — уничтожением в случае применения ядерного оружия. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

О роли ООН

ООН никогда не помогала США при урегулировании «бесконечных войн».

В чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, но она его не реализует даже близко.

Я прибыл в ООН, чтобы протянуть «руку американского лидерства» тем, кто готов присоединиться к США в построении более безопасного мира.

О конфликте на Украине

Я упорно работаю над прекращением украинского конфликта, у нас хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Я готов ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если не получится урегулировать конфликт на Украине.

Американские санкции против России могут быть эффективными лишь при условии, что Европа тоже их примет.

О «спонсорах» и энергоносителях

Китай, Индия — основные «спонсоры» украинского конфликта из-за продолжающихся ими закупок российских энергоносителей.

Даже страны НАТО не прекратили поставки российской продукции, я узнал об этом две недели назад.

Европа не может одновременно «воевать» с РФ и продолжать покупать ее нефть и газ. Это позор для них.

Я обсужу во вторник с лидерами стран Европы прекращение ими закупок российской нефти.

Об американских пошлинах

Пошлины — это защитный механизм.

Мы используем пошлины, чтобы защищать суверените и безопасность США.

О проблемах миграции

США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции. Она уничтожает страны, и нужно с этим что-то делать.

Европу захлестнула волна нелегальных мигрантов, какой прежде не было. И никто ничего не делает для борьбы с этой проблемой.

Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции.

В Лондоне ужасный мэр, просто чудовищный. Город очень сильно изменился. Они хотят шариатский закон.

О конфликте в Газе

«Хамас» вновь и вновь отказывается от предложений о мире.

Война в Газе должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники освобождены.

Об оружии и последствиях

Применение ядерного оружия уничтожит мир — и не будет никакой ООН.

Мировое сообщество должно полностью отказаться от разработки биологического оружия. Такие исследования невероятно опасны.

США возглавят международные усилия по контролю за биологическим оружием. Новая система верификации будет основана на базе ИИ.

О глобальном потеплении

Это величайшая афера всех времен, и вы в ней участвуете. Никакого больше глобального потепления, никакого глобального похолодания! Все эти прогнозы оказались ошибочными.

Прогнозы об изменении климата делают «глупые люди», чья работа обошлась их странам в целые состояния.

Если вы не откажетесь от этого «зеленого надувательства» (зеленой энергетики.— «Ъ»), ваша страна потерпит неудачу.

Об инциденте в ООН