В Подгорице решили взяться за иностранцев

Президент Черногории Яков Милатович призвал в корне изменить миграционную политику страны, поставив во главу угла интересы ее граждан. А черногорское правительство внесло в парламент проект поправок к закону об иностранцах, предусматривающих ужесточение правил получения и продления ими ВНЖ. Принятие поправок усложнит положение десятков тысяч россиян, украинцев и турок, открывших в Черногории фирмы и получивших за это право на временное проживание. Попытки властей ужесточить миграционную политику происходят на фоне заметного замедления темпов евроинтеграции Черногории, что делает ее планируемое вступление в ЕС в 2028 году малореальным. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Harry Nakos / AP Президент Черногории Яков Милатович

Ужесточить миграционную политику Черногории ее президент Яков Милатович призвал в среду, 24 сентября, из Нью-Йорка, куда он прибыл для участия в сессии Генассамблеи ООН. «Граждане говорят мне: из-за большого количества иностранцев квадратный метр жилья стал роскошью, цена аренды квартир взлетела до небес, а молодежь лишилась возможности подрабатывать в период учебы. Поэтому пора менять подход: сначала — работа и квартиры для наших граждан, а уж потом — создание возможностей для иностранцев»,— заявил черногорский президент.

А накануне правительство премьера Милойко Спаича внесло в парламент проект поправок к закону об иностранцах, предусматривающих ужесточение правил получения и продления ими ВНЖ.

Согласно предлагаемым изменениям, для продления ВНЖ директорам компаний и индивидуальным предпринимателям придется иметь в штате как минимум трех сотрудников, причем обязательно на полную ставку. При этом хотя бы один из этих работников должен быть гражданином Черногории.

Принятие таких поправок сильно усложнит положение десятков тысяч иностранцев, в первую очередь россиян, украинцев и турок, прибывших в последние годы в Черногорию и открывших там свои фирмы. Согласно официальной статистике, в прошлом году в республике с населением чуть более 600 тыс. иностранцы были владельцами без малого 30 тыс. фирм, что демонстрирует заметный прирост по сравнению с 2023 годом, когда таких фирм было около 24 тыс. До прошлого года большинством иностранных фирм владели россияне, сейчас их обогнали граждане Турции.

По черногорским законам открытие иностранцем фирмы, где он является даже единственным сотрудником, при исправной уплате налогов дает право на годичный ВНЖ и бесплатное медобслуживание. При обязательстве же нанимать минимум трех сотрудников расходы на содержание фирмы возрастут в разы, что сделает их существование невыгодным для их владельцев.

«После начала в 2022 году конфликта на Украине многие иностранцы, россияне и украинцы, приехали в Черногорию и открыли здесь фирмы, но большинство из них были созданы ради получения ВНЖ, и сегодня 51% иностранных фирм имеет только одного сотрудника. Потому "впечатляющие экономические показатели" последних лет из-за притока иностранного капитала, которые приводят власти, абсолютно нереальные»,— говорит черногорский экономист Мирза Мулешкович.

Стремление черногорских властей ужесточить миграционную политику происходит на фоне заметного замедления темпов евроинтеграции Черногории.

Республика, которая считается главным кандидатом на членство в ЕС, выполнила в нынешнем году менее двух третей обязательств по вступлению, а темпы их реализации сильно замедлились. Кроме того, Черногория в последнее время испортила отношения с соседней Хорватией, которая стала блокировать ее интеграцию в ЕС. Черногорская оппозиция обвинила власти в намеренном торможении евроинтеграции в угоду соседней Сербии, которая не заинтересована в том, чтобы Черногория оказалась в ЕС раньше нее. Все это делает весьма проблематичными планы Подгорицы завершить в будущем году переговоры с ЕС о вступлении, а в 2028 году стать полноправным членом ЕС.

Более того, по данным черногорских СМИ, которые ссылаются на дипломатические источники в Брюсселе, в Евросоюзе даже готовят документ-предупреждение правительству Милойко Спаича, что, если в ближайшее время его правительство не станет реально выполнять свои обязательства по евроинтеграции, фокус внимания Евросоюза будет перемещен на Албанию и Молдавию.

В этой ситуации правительство Черногории и решило, похоже, начать с ужесточения миграционной политики, что наверняка входит в число негласных рекомендаций Брюсселя.

Геннадий Сысоев