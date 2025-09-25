«Не уйти на штрафной круг»: выступление Набиуллиной на Международном банковском форуме

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина приняла участие в пленарном заседании XXII Международного банковского форума в Сочи. Она рассказала, как Центробанк оценивает план бюджета на 2026–2028 годы, что повлияет на принятие решений по ключевой ставке и какой вызов стоит перед регулятором. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

О бюджете

Банк России рассматривает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, несмотря на повышение НДС до 22%.

Для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита.

Краткосрочная реакция цен на повышение НДС до 22%, скорее всего, будет. Но это будет временный, разовый эффект.

ЦБ примет к сведению бюджетные поправки при принятии решения по ключевой ставке в октябре.

О вызовах

ЦБ видит для себя как вызов взять инфляцию под контроль, что называется — не промахнуться и не уйти на штрафной круг.

Для ЦБ вместе с правительством вызов — создать реальные стимулы для развития рынка капитала.

Для банков ближайшим вызовом будет поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками. И при этом продолжать финансировать экономический рост.

О ключевой ставке

Ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее.

Регулятор будет тщательно выверять каждый шаг при принятии решений о снижении ключевой ставки.

О банках

ЦБ планирует изучить вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков.

ЦБ может предоставить банкам возможность вычитать нематериальные активы из капитала постепенно, а не однократно.

О стимулах

ЦБ надеется убедить отраслевые министерства в необходимости механизма субсидирования выхода компаний на биржу.

IPO госкомпаний должны быть хорошо подготовлены, чтобы инвесторы не разочаровались.

Критически важно создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для выхода на IPO.

ЦБ решил отказаться от внедрения механизма цифровых свидетельств, поддерживает допуск к ЦФА брокеров и доверительных управляющих.

О штрафах

Законопроект о повышении штрафов за нарушение прав клиентов сбалансированный, его нужно скорее принять.

Размеры штрафов для банков должны стать стоп-сигналом для недобросовестных практик.

О банках будущего