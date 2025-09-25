«Не уйти на штрафной круг»: выступление Набиуллиной на Международном банковском форуме
Набиуллина на форуме рассказала о главных вызовах для ЦБ, правительства и банков
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина приняла участие в пленарном заседании XXII Международного банковского форума в Сочи. Она рассказала, как Центробанк оценивает план бюджета на 2026–2028 годы, что повлияет на принятие решений по ключевой ставке и какой вызов стоит перед регулятором. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
О бюджете
- Банк России рассматривает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, несмотря на повышение НДС до 22%.
- Для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита.
- Краткосрочная реакция цен на повышение НДС до 22%, скорее всего, будет. Но это будет временный, разовый эффект.
- ЦБ примет к сведению бюджетные поправки при принятии решения по ключевой ставке в октябре.
О вызовах
- ЦБ видит для себя как вызов взять инфляцию под контроль, что называется — не промахнуться и не уйти на штрафной круг.
- Для ЦБ вместе с правительством вызов — создать реальные стимулы для развития рынка капитала.
- Для банков ближайшим вызовом будет поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками. И при этом продолжать финансировать экономический рост.
О ключевой ставке
- Ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее.
- Регулятор будет тщательно выверять каждый шаг при принятии решений о снижении ключевой ставки.
О банках
- ЦБ планирует изучить вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков.
- ЦБ может предоставить банкам возможность вычитать нематериальные активы из капитала постепенно, а не однократно.
О стимулах
- ЦБ надеется убедить отраслевые министерства в необходимости механизма субсидирования выхода компаний на биржу.
- IPO госкомпаний должны быть хорошо подготовлены, чтобы инвесторы не разочаровались.
- Критически важно создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для выхода на IPO.
- ЦБ решил отказаться от внедрения механизма цифровых свидетельств, поддерживает допуск к ЦФА брокеров и доверительных управляющих.
О штрафах
- Законопроект о повышении штрафов за нарушение прав клиентов сбалансированный, его нужно скорее принять.
- Размеры штрафов для банков должны стать стоп-сигналом для недобросовестных практик.
О банках будущего
- Банки будущего станут значительно более цифровыми, мобильными и гибкими.