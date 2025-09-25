Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Не уйти на штрафной круг»: выступление Набиуллиной на Международном банковском форуме

Набиуллина на форуме рассказала о главных вызовах для ЦБ, правительства и банков

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина приняла участие в пленарном заседании XXII Международного банковского форума в Сочи. Она рассказала, как Центробанк оценивает план бюджета на 2026–2028 годы, что повлияет на принятие решений по ключевой ставке и какой вызов стоит перед регулятором. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О бюджете

  • Банк России рассматривает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, несмотря на повышение НДС до 22%.
  • Для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита.
  • Краткосрочная реакция цен на повышение НДС до 22%, скорее всего, будет. Но это будет временный, разовый эффект.
  • ЦБ примет к сведению бюджетные поправки при принятии решения по ключевой ставке в октябре.

О вызовах

  • ЦБ видит для себя как вызов взять инфляцию под контроль, что называется — не промахнуться и не уйти на штрафной круг.
  • Для ЦБ вместе с правительством вызов — создать реальные стимулы для развития рынка капитала.
  • Для банков ближайшим вызовом будет поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками. И при этом продолжать финансировать экономический рост.

О ключевой ставке

  • Ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее.
  • Регулятор будет тщательно выверять каждый шаг при принятии решений о снижении ключевой ставки.

О банках

  • ЦБ планирует изучить вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков.
  • ЦБ может предоставить банкам возможность вычитать нематериальные активы из капитала постепенно, а не однократно.

О стимулах

  • ЦБ надеется убедить отраслевые министерства в необходимости механизма субсидирования выхода компаний на биржу.
  • IPO госкомпаний должны быть хорошо подготовлены, чтобы инвесторы не разочаровались.
  • Критически важно создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для выхода на IPO.
  • ЦБ решил отказаться от внедрения механизма цифровых свидетельств, поддерживает допуск к ЦФА брокеров и доверительных управляющих.

О штрафах

  • Законопроект о повышении штрафов за нарушение прав клиентов сбалансированный, его нужно скорее принять.
  • Размеры штрафов для банков должны стать стоп-сигналом для недобросовестных практик.

О банках будущего

  • Банки будущего станут значительно более цифровыми, мобильными и гибкими.

Новости компаний Все