США и Казахстан заключили сделку о поставке локомотивов на $4 млрд

США и Казахстан согласовали сделку о поставке американских локомотивов на сумму $4 млрд. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник.

«Речь идет об американском инновационном лидерстве в мире, поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укреплении американо–казахстанского партнерства»,— написал господин Латник в соцсети Х.

Локомотивы обеспечат связь между Европой и Азией, добавил Говард Латник. Он не уточнил, какие американские компании участвуют в сделке и какова их роль в производстве локомотивов. Договоренности были достигнуты после телефонного разговора президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева.

США ввели пошлины в размере 25% на товары из Казахстана. В июле господин Токаев выразил готовность обсуждать торговые вопросы с США.