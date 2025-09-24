Президент мира проиграл войну

Президент США Дональд Трамп выступил с первым обращением на Генассамблее ООН после возвращения в Белый дом, уделив главное внимание Украине. В своей эмоциональной речи он признал неспособность прекратить войну, возложив вину как на Россию и ее партнеров — Китай и Индию, так и на своих западных союзников, покупающих российские энергоносители. Позже, на встрече с президентом Зеленским он предложил Украине при поддержке ЕС и НАТО вернуться к прежним границам и «пойти дальше», наверняка понимая, что это нереалистично. От дипломатии по Украине Трамп переходит к плану «Б», предлагая Киеву и его союзникам победить Россию без участия США.

Фото: Mike Segar / Reuters Дональд Трамп признал виновными всех: Россию и Украину — за неспособность договориться, Китай и Индию —– за «спонсорство» конфликта, Европу — за то, что она «воюет с Россией» и одновременно покупает у нее нефть и газ

Виновны все

Первое обращение 47-го президента США на Генассамблее ООН, в котором ждали его ответов на ключевые международные конфликты, включая Украину, породило еще больше вопросов.

Сообщив о готовности протянуть «руку американского лидерства» тем, кто хочет присоединиться к США в построении более безопасного мира, в своем 56-минутном выступлении президент Трамп с горечью констатировал, что протягивать «руку лидерства» некому. Он пришел к неутешительному выводу, что виноваты все, кроме него самого.

Длинный список виновных, оглашенный Трампом, возглавила сама ООН, которая, по его словам, никогда не помогала США при урегулировании «бесконечных войн», бесцельно растрачивала огромные средства и даже близко не использовала свой огромный потенциал. «Все, что сейчас делает ООН,— пишет письма с жесткими формулировками и не предпринимает никаких шагов»,— обличал Трамп. Президент США противопоставил себя этой организации как эффективного миротворца, который спас миллионы жизней, и напомнил о том, что он, «по мнению всех, должен получить Нобелевскую премию за каждое из этих достижений».

Однако украинский конфликт разрушает придуманную Трампом концепцию собственного эффектного миротворчества.

К числу тех, кто ему мешает, глава Белого дома причислил Китай и Индию из-за их продолжающихся закупок российских энергоносителей. «Даже страны НАТО не прекратили поставки российской продукции, я узнал об этом две недели назад»,— негодовал Трамп. По его словам, Европа не может одновременно воевать с Россией и продолжать покупать ее нефть и газ. «Это позор для них»,— продолжал президент США.

В своем выступлении с трибуны Генассамблеи ООН Трамп упомянул Россию десять раз и один раз персонально российского президента, хорошие отношения с которым, по его словам, так и не принесли практических результатов в украинском миротворчестве.

Называя ситуацию вокруг Украины «самым большим разочарованием», Трамп вновь попытался предстать в роли злого следователя по отношению к Москве.

«В случае если Россия не хочет заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткий раунд мощных пошлин, которые, я думаю, очень быстро остановят кровопролитие»,— заявил он.

Президент США сделал еще ряд громких заявлений по России в ходе общения с президентом Украины на полях Генассамблеи ООН, а также написал несколько постов в соцсети Social Truth. Общий тон его последних высказываний в адрес Москвы стал заметно более негативным, а отдельные оценки были и вовсе скандальными и противоречили его же собственным предыдущим оценкам.

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на "бумажного тигра"»,— написал Трамп в соцсети Truth Social. Президента Зеленского Трамп порадовал выводом о том, что «российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается». Тем самым он невольно повторил ставший мемом тезис бывшего президента Обамы про «российскую экономику, разорванную в клочья».

Ответ «виновных»

Первая реакция на речь президента США фигурантов его длинного обвинительного списка по Украине свидетельствует о том, что в их политике после его обращения ничего не изменится.

«Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем должным образом обеспечить страну»,— заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Позицию Пекина изложил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Мы будем твердо отстаивать свои законные права и интересы»,— подчеркнул китайский дипломат.

Выпады Трампа, который предъявил самые серьезные претензии Москве за время своего второго президентского срока, не остались незамеченными российской стороной.

Развернутый комментарий радиостанции РБК дал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который признал, что «сейчас в арсенале Трампа доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского». «Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. По всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться»,— заявил господин Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также весьма иронично отреагировал на слова Трампа о России как о «бумажном тигре». Напомнив о том, что Россия больше ассоциируется с медведем, господин Песков заметил: «Бумажных медведей не бывает, и Россия — настоящий медведь».

И, наконец, пресс-секретарь президента РФ дезавуировал тезис Трампа о якобы «бесцельной борьбе» России. «Идет война. Да, СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны, она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, наших внуков, ради будущего»,— сказал Дмитрий Песков.

Флаг им в руки

Одним из самых резонансных в заявлениях Трампа стал тезис о том, что Украина якобы может вернуться к прежним границам и даже «идти дальше». Вызвавший большую амплитуду оценок пост Трамп разместил после встречи с Зеленским в соцсети Truth Social. «Я думаю, что Украина при поддержке ЕС сможет бороться и вернуть всю Украину обратно к изначальным границам. Со временем, если проявить терпение и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, которые были до начала этой войны»,— написал Трамп, добавив, что, «возможно, даже удастся продвинуться дальше, чем это».

Еще один рецепт для сторон украинского конфликта президент Трамп сформулировал так: «Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего».

Первым за чистую монету принял это откровение президент Зеленский.

В интервью телеканалу Fox News Зеленский сообщил, что он приятно удивлен изменившейся позицией главы Белого дома, который ранее указывал на неизбежность территориальных уступок со стороны Киева в будущей «сделке» с Москвой.

«Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что на сегодняшний день мы не можем просто обменяться территориями»,— сказал он. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп изменил свою позицию по этому вопросу, Зеленский ответил: «Да, мне так кажется».

Ранее перед встречей президентов России и США, состоявшейся 15 августа на Аляске, украинский президент объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Однако уже после саммита в Анкоридже он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть утраченные территории.

Комментируя предложение Киеву вместе с западными союзниками воевать с Россией до победного конца, газета The Daily Telegraph усматривает в нем скрытый подвох. «То, что на первый взгляд может показаться ошеломительным разворотом, может на самом деле быть плохой новостью для Зеленского… Вместо того чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп передает все в руки Европы и НАТО»,— отмечает газета. «Единственное, под чем он готов подписаться,— продолжать продавать вооружение союзникам. Сложно назвать это переломным моментом»,— пишет The Daily Telegraph.

Схожую оценку высказали и депутаты украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность». Они восприняли слова Трампа как попытку «самоустраниться» в конфликте на Украине. Как заявил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, президент Трамп хотел послать сигнал о том, что санкций против РФ не нужно, так как российская экономика якобы и без того находится в плачевном состоянии. Кроме того, военная ситуация такова, что Украина с поддержкой ЕС выйдет на границы 1991 года, «а может и дальше», в то время как оружия для Киева США поставят ровно столько, сколько его будут готовы купить для него европейцы из НАТО.

Сергей Строкань