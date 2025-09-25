Песков: Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси стать генсеком ООН

Президенты России и Белоруссии поддержали выдвижение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры выразили одобрение в кулуарах Глобального атомного форума в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Владимир Путин не возражает против назначения Гросси на эту должность. Господин Лукашенко поблагодарил Рафаэля Гросси за поддержку в строительстве Белорусской АЭС. Он подчеркнул, что ситуация вокруг станции была политизирована.

Сегодня Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Путиным в рамках форума. Российский президент провел неформальную встречу с главами иностранных делегаций, включая Гросси. Форум проходит на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.