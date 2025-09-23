Бывший петербургский чиновник Борис Авакян сбежал прямо во время суда

Экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда в перерыве во время слушания. Данную информацию «Ъ-СПб» подтвердили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бывший чиновник вместе с бизнесменом и некогда владельцем бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрием Зарубиным и еще восемнадцатью фигурантами проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ) на сумму более 4,2 млрд рублей. Однако в августе текущего года господин Авакян заключил контракт на участие в СВО, в связи с чем производство в отношении него было приостановлено.

Как стало известно «Ъ-СПб», сегодня в суд поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением этого контракта. Когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, подсудимый покинул здание и скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Добавим, что в 2016 году бывший сотрудник Росреестра сбежал из-под домашнего ареста и позже объявился в Армении. Там он занимался политической деятельностью. В частности, активно участвовал в «бархатной революции» как сподвижник нынешнего премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна. В 2021 году Борис Авакян был задержан в одном из петербургских ресторанов.

Андрей Кучеров