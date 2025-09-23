Выходец из Самарской области назначен замминистра сельского хозяйства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Романа Некрасова заместителем министра сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Роман Некрасов родился в Кинельском районе Самарской области и окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию. С января 2003 года он начал службу в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли, а затем занимал руководящие должности в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
С ноября 2018 года господин чиновник возглавлял Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ.