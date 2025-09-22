Pfizer покупает за $4,9 млрд производителя препаратов против ожирения Metsera

Фармацевтическая корпорация Pfizer объявила о покупке американской биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на разработке и производстве препаратов против ожирения и кардиометаболических заболеваний. Советы директоров компаний единогласно одобрили сделку.

По данным Bloomberg, соглашение даст Pfizer доступ к продажам инъекционного препарата Metsera MET-233i. По результатам ограниченных клинических испытаний, инъекции помогли пациентам снизить до 8,4% веса за 36 дней.

Мировой рынок препаратов против ожирения по итогам 2024 года превысил $30 млрд, а к 2035 году ожидается, что он достигнет $150 млрд. «Ожирение — это обширная и растущая проблема, с которой связано более 200 заболеваний,— сообщил Альберт Бурла, председатель совета директоров и генеральный директор Pfizer.— Приобретение Metsera поможет направить инвестиции Pfizer в эту важную область».

После сообщений о сделке акции Metsera выросли в цене почти на 50%, акции Pfizer — на 1,1%.

Евгений Хвостик