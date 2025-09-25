Потребители закончили ремонт

Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика. Их посещаемость в январе—августе 2025 года сократилась на 18% год к году, превысив в шесть раз среднерыночную динамику. Это уже привело к сокращению загрузки мощностей производителей мебели и стройматериалов. Тенденция продиктована падением продаж жилья и отказом потребителей от крупных покупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в DIY-магазинах России сократился на 18% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Это наиболее выраженное падение в целом среди всех сегментов розницы. Так, магазины электроники и бытовой техники за январь—август потеряли 9% трафика год к году, продуктов — 8%, парфюмерии и косметики — 6%, одежды и обуви — 5%. В целом Mall Index торгцентров России за первые восемь месяцев сократился на 3% год к году.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин оценивает снижение посещаемости магазинов товаров для дома и ремонта в 15–20% год к году, хотя в целом трафик торгцентров держится на уровне прошлого года. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF group Евгения Хакбердиева фиксирует стагнацию на этом рынке. Аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что продажи товаров для дачи, сада и огорода в январе—августе сократились на 5% год к году, мебели и фурнитуры — на 15%, строительства и ремонта — на 4%.

Гендиректор ППК «Технониколь» Владимир Марков говорит, что выручка компании в мае — первой половине июля опустилась на 15–17% год к году. Рынок стройматериалов вошел в фазу охлаждения: производители, по его словам, не могут полностью загрузить свои мощности. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов говорит, что производство мебели с начала 2025 года также снизилось на 8,5%. Негативный тренд прослеживается впервые за долгие годы — до 2024 года рынок рос.

Интерес к товарам для дома и ремонта сокращается из-за падения числа сделок на рынке жилья. По данным Росреестра, в январе—августе 2025 года в Москве зарегистрировано 85,9 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что меньше на 4,9% год к году и на 22,3% к аналогичному периоду 2023 года. На рынке новостроек столицы падение составило 11,4% год к году, до 50,8 тыс. сделок. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева отмечает, что именно рост рынка жилищного строительства долго был драйвером спроса на DIY-товары.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев тоже отмечает, что снижение интереса к DIY-магазинам происходит к относительно высокой базе прошлого года. Категория может испытывать и большее давление перетока аудитории в онлайн. Павел Люлин обращает внимание, что многие сейчас откладывают ремонт квартир. В условиях высокой стоимости кредитов потребители, по его словам, склонны отказываться от значительных покупок.

Владимир Марков считает основным фактором снижения спроса негативную макроэкономическую конъюнктуру, говоря о спаде деловой активности. Одновременно товары для дома и ремонта становятся дороже. По данным «Платформы ОФД», средний чек при покупке мебели и фурнитуры в январе—августе составил 13,2 тыс. руб., плюс 20% год к году.

Господин Люлин говорит, что в классических торгцентрах товары для дома и ремонта занимают 6–10% площадей. Снижение интереса к категории он называет управляемым риском: арендаторов можно будет заменить, например, на зоны общепита. В их случае Mall Index, по данным Focus Technologies, в январе—августе сократился всего на 1% год к году.

Евгения Хакбердиева сомневается, что падение продаж и посещаемости в DIY-магазинах будет долгосрочным. Эксперт ожидает, что интерес к ним начнет расти с восстановлением продаж жилья (см. “Ъ” от 19 сентября). Но это случился не раньше 2027 года, считает Владимир Марков.

Александра Мерцалова