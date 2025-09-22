Олимпийская чемпионка Евгения Ламонова стала сенатором от Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти региона олимпийскую чемпионку по фехтованию 2008 года Евгению Ламонову. Ранее сегодня она сложила полномочия депутата областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна

«Евгения Алексеевна не раз доказала свою преданность Курской земле и готовность служить на благо развития нашей области»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что новый сенатор найдет общий язык с федеральными коллегами и будет достойно представлять регион в Совете федерации. Глава региона напомнил, что госпожа Ламонова имеет большой управленческий опыт: она возглавляла областной комитет по спорту, работала в «Школе высшего спортивного мастерства» и сейчас руководит детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по фехтованию.

Бывший сенатор от исполнительной власти в Курской области и ветеран специальной военной операции (СВО) Алексей Кондратьев будет представлять в верхней палате парламента родную для него Тамбовскую область. Его делегирует в Совет федерации избранный губернатором Евгений Первышов, который также является участником СВО и слушателем программы «Время героев».

Сергей Толмачев, Воронеж