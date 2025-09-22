У семьи экс-мэра Владивостока прокуроры отсудили активы на 80 миллиардов

Тверским районным судом Москвы удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к членам семьи бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева об обращении в собственность России активов общей стоимостью более 80 млрд руб.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев

В силу судебного акта в казну изъяты группы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», которые осуществляют деятельность в сфере производства строительных материалов, возведения многоквартирных домов, управления жилым фондом и транспортных грузоперевозок. Их ежегодная выручка превышает 51 млрд руб., а чистая прибыль — 5,4 млрд руб.

В целях недопущения извлечения ответчиками прибыли от деятельности предприятий, полученной коррупционным путем, срыва производственных процессов и вывода активов юридических лиц суд по заявлению прокурора обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Игорь Пушкарев в апреле 2019 года был приговорен Тверским райсудом к 15 годам строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. за злоупотребление полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов. В 2020-м Генпрокуратура через суд взыскала 1,452 млрд руб. с предприятий, подконтрольных семье экс-мэра. В 2022-м к сроку господина Пушкарева добавили еще три месяца — по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке автобусов. В 2024-м он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

Мария Локотецкая